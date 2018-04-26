中央修環評法中市府辦宣導說明會

台中市政府環保局舉辦環境影響評估宣導說明會，邀請環保署代表、律師及71個開發單位及環評顧問公司與會。（陳世宗翻攝）

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因應中央環境影響評估法重大變革，台中市政府環保局特舉辦環境影響評估宣導說明會，邀請環保署代表及律師，以及71個開發單位及環評顧問公司近101人與會，說明近期環評法修正內容；透過相關訴訟案例經驗分享及互動交流，盼讓開發單位對環評法令有更深了解。

環保局長白智榮說，環保署去年12月8日公告修正「開發行為環境影響評估作業準則」，並於今年1月26日重新預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案；包括修正環境敏感地區調查表及開發行為環境品質現況調查表等，將有助於引導開發單位於適當地點進行開發行為、縮短開發單位環境調查所需時間，提升環評審查公信力及書件製作的效率，並加強第二階段環評範疇界定環境面向的完整性。

白智榮指出，市府日前宣導說明會共有71個開發單位及環評顧問公司，將近101人與會參加，市府邀請環保署綜合計畫處科長陳彥男及植根法律事務所律師陳修君；分別針對近期環境影響評估法規修正內容進行說明，並分享環評相關訴訟案例與經驗，使開發單位對於環評法令有深入了解，並提升環評相關專業知能。

白智榮表示，台中市土地開發行為日益增加，然而創造經濟利益同時，也可能帶來環境汙染的負面影響，透過宣導會，將提醒開發單位及工程顧問公司在規畫階段，需將可能的負面影響納入考量；加強落實法規及承諾事項執行，以提升環評制度的功能及審查的效率，讓台中邁向永續發展城市。

(中時 )

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