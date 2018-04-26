暖警協尋精障男　人臉辨識立大功

員警熱心協助將黃男所騎乘機車搬上貨車，方便家屬載運回家。（朴子分局提供）

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中時
翁聖勳

嘉義縣警察局朴子分局北美派出所警員陳品志日前執行戶口查察時，於北港大橋南端發現一名男子推著老舊摩托車行蹤詭異，嘴中念念有詞，於是趕緊上前查看，發現該男子疑似精神異常，言語表達不甚流利，警方趕緊將男子帶回派出所內，並提供食物、茶水等讓男子休息食用。

警方隨後利用警用行動電腦，利用人臉辨識系統以相片比對查詢男子身分，查出該名男子是雲林縣水林鄉鄉民黃O民，今年27歲患有重度精神障礙，警方立即電話聯繫家屬，男子母親蘇婦在接獲通知後，緊急趕到派出所將黃男帶回，並對警方直說感謝。

蘇姓婦人表示家中從事資源回收工作，平常外出工作都會帶著患有重度精神障礙的黃男同行，但因黃男生性愛乾淨，極度排斥資源回收等場域環境，早上八點多，趁著家人不注意跟鄰居借了腳踏車就自行離家，害得家裡高齡80幾歲的阿嬤也著急的騎機車外出協尋，好不容易在新港鄉找到他，兒子卻反將阿嬤的機車騎走不知去向，正當全家人遍尋不著，苦無消息時，警方一通電話告訴他們在北港大橋旁找到黃姓男子，全家人這才鬆了一口氣。

朴子警分局表示，對於幼童、老人等弱勢，都將主動加強關懷協助，並確實掌握通報、主動協尋，能夠適時為民服務，都是警方的責任。

(中時 )

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