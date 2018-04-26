盼他做得比陳菊好 同黨給代理市長許立明備詢處女秀打85分

2018年04月26日 10:36 中時 林宏聰

許立明（左）首度以代理市長身分答詢，相當謹慎，議員質詢時他不時翻閱桌上的資料，掌握相關數據。（林宏聰攝）

高市議會26日展開市政總質詢，代理市長許立明上陣答詢處女秀，一早先遇上同黨議員高閔琳，針對城鄉教育差距、捷運岡山路竹延伸線、路平等議題提出質詢，一度因尚未習慣，仍口誤稱呼他「許副市長」，不過事後高閔琳給許立明打了85分高分，解釋說欠缺的那15分，是希望他未來8個月做得比陳菊市長更好。

許立明接任代理市長後，26日首度赴議會市政總質詢，過去他扮演輔佐角色，總質詢時替前市長陳菊遞小抄，如今身分轉換，他顯得相當謹慎，議員質詢時他不時翻閱桌上的資料，掌握相關數據。

高閔琳表示，捷運岡山、路竹延伸線等了10年，25日晚上跑行程時，還有人問說是不是陳菊團隊還在騙人？她要求許立明公開承諾，今年底前一定動工。許立明則回應，過去國民黨中央執政時代，岡山路竹延伸案一退再退，如今行政院已正式核定計畫，未來不管哪個黨執政、誰當總統都一樣，政策不會跳票，捷運局保證今年一定動工。

長達1個小時備詢結束後，許立明坦承角色不一樣，難免有壓力，不過整個市府團隊對高雄市政平時已做好充分準備，戰戰兢兢面對議會監督。

面對接下來國民黨議員可能主打高雄經濟蕭條議題，許立明坦言，經濟對高雄確實是重要課題，但高雄從重汙染走向新興產業結構，市府12年來一直著手進行產業轉型，包括亞洲新灣區、和發園區開發、仁武產業園區申報、爭取橋頭新市鎮作為高雄科技園區第二園區等等，希望加速高雄產業轉型速度，有信心未來可成為帶動台灣經濟發展重要動力來源。

媒體請他為自己首次以代理市長身分答詢打分數，他笑著婉拒，直說分數留給議員和市民打就好了。

高閔琳則給許立明的答詢表現打了85分，並強調她標準很高，這分數已經很漂亮了，因為許立明對市政早就很熟悉，剩下15分空間，就是希望他繼續努力，除了基本做到無縫接軌之外，也要做得比陳菊市長更好。

(中時 )