天花板開天窗 超商燕子守約回家

2018年04月26日 10:53 中時 黃力勉

超商店長郭俊賢在門口放盆栽，提醒消費者注意頭頂的鳥巢。（黃力勉攝）

台東市的統一超商三越門市，在重新裝潢留下燕子的舊巢，燕子就像信守約定般，於春天返家育雛，讓店長郭俊賢開心不已，笑著說「燕子已經在固定地點築巢20多年，刻意留下牠們的家是對的！」

三越門市去年重新裝潢後天花板並未完全封死，留下一個可以看到梁柱的空間，天花板就像開了天窗，許多人不明所以，也常有人問郭俊賢「全部封死不是比較好看嗎？」

郭俊賢表示，原本的店面是住家，老住戶有提及門口的燕子已經築巢20多年，每年春天都會在老地點築巢育雛，他們租下店面後，裝潢之際也與總公司溝通，在不影響主視覺的情況下，決定保留鳥巢的樑柱，讓燕子的舊家可以保留。

今年燕子就像信守約定般，返回舊巢築窩育雛，看著燕子不斷忙進忙出育雛，巢中的4隻雛鳥體型也越來越大，讓郭俊賢笑著說，門口就能看到親鳥餵食秀，不就是很棒的生態教育嗎？

為了避免門口進出的顧客遭到鳥糞便「空襲」，門市還在出入口正中間擺放一個盆栽，可以接鳥糞便順便施肥，也能避免顧客被襲擊。

郭俊賢笑著說，看著燕子生生不息讓他很開心，當初與廠商更改設計就是為了留下鳥巢的決定，至今回想當時的往來溝通雖然辛苦，但成果很值得！

(中時 )