日料高級食材入餡 Burger Lab要你「吃蠔堡」

2018年04月26日 10:33 工商 姚舜

Burger Lab〈客家金桔雞肉堡〉賦予西式漢堡客家味，吃來清爽開胃。（圖／台北天成飯店）

漢堡控又有嘗鮮試奇新標的！位在台北車站前天成大飯店的漢堡研究室Burger Lab，又再度研發推出新口味與口感的「藝創漢堡」，西餐行政副總主廚魏景振分別以日本料理常用的廣島生蠔，以及酸酸甜甜的客家金桔與醃漬嫩薑配雞肉堡入餡，自即（26）日起設計推出了〈黃金廣島生蠔堡〉與〈客家金桔雞肉堡〉，請漢堡控「吃蠔堡」、嘗新味。

日本廣島生蠔的蠔肉厚實飽滿，滋味鮮甜，〈黃金廣島生蠔堡〉是採用急速冷凍保鮮的廣島生蠔，油炸後搭配特製的「醋漬五色海藻」與濃郁的塔塔醬呈現。裹醒麵衣以攝氏180度高溫油炸後的生蠔，外層酥脆黃金色澤，內層則完整保留飽滿鮮甜的厚實蠔肉，醬料以酸黃瓜、水煮蛋碎、酸豆、干蔥、香草搭配美乃滋與黃芥末醬，製成濃郁的塔塔醬，淋上炸得酥脆多汁的生蠔正是最佳搭配。

此外，〈黃金廣島生蠔堡〉的漢堡內也夾入軟嫩的烤蛋白，主廚並特製了「醋漬五色海藻」，以糖1、醋2、水3的「123黃金比例」，耗時12小時醃漬製成，清爽開胃的醋漬五色海藻除了增添口感風味外，也為此款漢堡襯托出畫龍點睛的鮮明層次。

金桔醬是客家料理中相當傳統且特有的沾醬，也是客家族群居家必備的沾料，以白斬雞或白切五花肉佐以金桔醬是最常見的吃法，黃橙橙的金桔醬口感酸甜，不僅開胃也解油膩；此外傳統風味的「醃漬嫩薑」，也是飯桌上不可或缺的要角，不管是直接品嚐或是入菜烹調皆相當下飯，琳琅滿目的醃漬品也是許多人印象中的經典客家味。

Burger Lab新推出的〈客家金桔雞肉堡〉，製作時依序將洋蔥、花椒粉、香蒜炒香後，再與雞胸絞肉手工揉合成漢堡排，下鍋油煎至表面呈現金黃色澤，以金桔醬與美乃滋打造而成的金桔美乃滋，果香味十足滑順不膩口，與雞肉漢堡排搭配得完美無間，佐以主廚特製的醃漬薑片清爽又開胃，漬薑片帶來淡雅的香甜，伴隨話梅微酸，更讓滋味顯出平衡。鎮

Burger Lab創意推出的〈黃金廣島生蠔堡〉單點150元、套餐229元、超值午餐199元。〈

客家金桔雞肉堡〉單點120元、套餐199元，期間限定自即日起供應至7月31日。

(工商 )