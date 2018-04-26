名律師：狄鶯3個月觀光簽證可延期

2018年04月26日 11:06 中時 洪秀瑛

邱彰。（資料照）

孫安佐在美因涉嫌恐攻威脅遭捕，全案25日召開預審庭，孫安佐，當庭簽署文件，同意放棄抗辯權利，結束庭訊後，繼續被押送回監。據知，孫鵬夫婦拿的是觀光簽證，只能在美待3個月，律師邱彰表示，簽證可延3個月，狄鶯不用擔心3個月的期限。

在美執業律師邱彰認為，孫安佐的辯護律師與檢方協調向法官提出加速復原處置法（ARD），這是對孫安佐最寬厚的處理。邱彰向本報表示，因為孫安佐不是美國納稅人，所以倘若坐牢和審判都得付錢，辯護律師提出ARD的處理方式，這樣不用上法院正式出庭審判，從孫被捕到離境，粗估可省下20萬美金（近600萬台幣）。

邱彰26日在臉書發文寫道「孫案能圓滿落幕，最大的功勞歸功他的父母，他們在一個寂寥的小鎮裡，請到兩位人面很熟的律師為孫安佐向檢察官辯解，用到這條連我都沒聽過的處理方式，讓他最終能主動出境，而不是被遞解出境。」並指出「希望愛打動玩的孫安佐珍惜及了解他父母給他的再生機會，趕緊長大。」她在文末開玩笑說：「天底下不知道有多少身陷囹圄的年輕人，想拜狄鶯做乾媽呢。」

臉書：

【但使天下兒女心，欲拜狄鶯做乾媽】

孫安佐案的檢察官向法官請求以「加速復原處置法」(ARD）判決本案，對孫安佐來說是非常寬厚的。ARD 是用來彌補「好人做傻事」的情況，通常見於青少年酒醉駕駛, 磕藥和其他微罪。

現在就等下次開庭時法官是否應允了，如果應允，18歲的孫安佐會有個「查看期」，期間未再犯罪，他將得以重新作人，沒有任何案底。

孫案能圓滿落幕，最大的功勞歸功他的父母，他們在一個寥寂的小鎮裡，請到兩位人面很熟的律師為孫安佐向檢察官辯解，用到這條連我都沒聽過的處理方式，讓他最終能主動出境，而不是被遞解出境。

在孫案沸沸騰騰的期間，還有幾位被以恐怖攻擊罪名起訴的年輕人，從14歲至22歲不等，他們就沒有這麼幸運，有的被判十年，牢底坐穿，有的直接被遞解出境，永不得再入境。

希望愛打動玩的孫安佐珍惜及了解他父母給他的再生機會，趕緊長大。天底下不知道有多少身陷囹圄的年輕人，想拜狄鶯做乾媽呢！哈哈！

【孫安佐快回家了】

報導指出孫安佐案的檢察官將推薦法官，讓孫安佐適用賓州的「加速復原處置」Accelerated Rehabilitation Disposition (ARD)

能有這個結果，是孫安佐律師跟檢察官認罪協商的結果，對孫安佐非常的有利，它給了輕罪犯者一種不需要經過審判的選擇。

孫安佐要得到ARD 有下列幾個條件：

1. 以前沒有犯罪紀錄,

2. 這次的罪名很輕，沒有造成公眾恐慌,

3. 同意接受復原治療

ARD 結束後，孫安佐將沒有任何犯罪記錄了，可以重新作人。

孫安佐既然沒有美國簽證了，回家是個不錯的選擇吧！

(中時 )