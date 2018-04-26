MLB》瞧不起人！大都會球迷建議買下陳偉殷

2018年04月26日 10:42 中時電子報 盧品青

馬林魚左投陳偉殷即將在周日復出，大都會的粉絲網站《Rising Apple》有人提出買下陳偉殷的建議。陳偉殷加盟馬林魚兩年來只先發27場，大都會買下陳偉殷做什麼呢？

原來這個主意不安好心，他們是真正想要的是捕手瑞爾謬托(J.T. Realmuto)，他是馬林魚現存最有賣相的球員(年薪290萬美元)，馬林魚肯定不輕易放人。一般相信執行長吉特(Derek Jeter)早就想出清陳偉殷，如果大都會願意吃下陳的合約，說不定就可以說服馬林魚交出瑞爾謬托。

這個建議實在是有夠瞧不起人！該篇文章甚至還建議大都會在交易完成之後立刻就將陳偉殷釋出(買斷)，也就是幫馬林魚處理不要的球員，然後換取瑞爾謬托做為報酬，還強調這筆交易對馬林魚「很划算」。

然而也不能全怪他們這麼想，因為這種幫忙其他球隊吸收高價球員的交易案已行之有年，況且陳偉殷本來就貴。他本季年薪1000萬美元，還剩下兩年共4200萬美元，他明年就會成為馬林魚全隊最高薪的球員。

陳偉殷在馬林魚兩年寫下7勝6敗、自責分率4.72，主要因為傷病纏身，目前他復原狀況良好而提前歸陣。接下來希望他能在29日對戰洛磯的先發好好表現，不然就真的給人家看扁了。

(中時電子報)