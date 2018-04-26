職涯即時通 職涯諮詢解決民眾求職問題

2018年04月26日 11:18 中時 曹婷婷

永康就業中心為廣大服務民眾，提供「職涯On Line-線上諮詢服務」，一對一職涯諮詢，針對求職個別化問題深入剖析並提供建議，深獲好評。（曹婷婷攝）

社會新鮮人求職看這邊！許多青年求職總有很多疑問，因應需求，永康就業中心為廣大服務民眾，提供「職涯On Line-線上諮詢服務」，一對一職涯諮詢，針對求職個別化問題深入剖析並提供建議，深獲好評。

「自傳到底要怎麼寫？」、「如果工作沒多久就一直換，老闆會不錄取我嗎？」、「面試時公司問我要多少薪資，該怎麼回答？」永康就業中心考量服務需有效傳送到需要的民眾手中，除了結合雲端系統不定時播放影片、線上牌卡測驗等，提供求職民眾無距離、無空間限制就業服務外，更由專人提供即時性回應服務，一機在手，求職資訊隨手可得。

有興趣民眾可先下載ZOOM APP後，點選加入會議，鍵入會議室ID：627-511-8751後，即可享有「職涯On Line」服務。

永康就業中心黃豑頡主任表示，想打破傳統服務模式，讓就業服務、職涯諮詢沒有距離，沒有時間、空間限制，深入每一個族群的生活中，於是發想免費視訊會議平台，讓大家可以在任何地方接受就業服務。

線上諮詢服務團隊都是具備就業諮詢專業並擁有就業服務證照及職涯諮詢師認證之優秀人員，歡迎有需求的民眾能多加利用。

(中時 )