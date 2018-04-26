狂男酒駕遇警狂飆 躲超商再開喝壯膽

吳男（左）酒駕騎車遇警臨檢，竟一路狂飆到超商再開喝一瓶啤酒。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時

高雄35歲吳姓男子酒駕騎機車，24日深夜11時，行經前鎮區和誠街與漁港路口遇到警方臨檢，心虛不敢靠近還闖紅燈往德昌路逃逸，一路在街頭飆速逃竄，警方鳴笛緊追在後，未料這位老兄竟將車子丟在超商外頭，進去商店再拿一瓶啤酒當場開喝，警網隨後趕到制伏，他辯稱「因為緊張才喝酒壯膽」，令警方哭笑不得。

高雄市警察局為期5天取締酒駕專案正式開跑，24日深夜草衙派出所所長陳宗靖、警員謝忠村執行取締酒駕勤務，看見一名男子騎重機形跡詭異，便上前攔查示意停車受檢，但男子連甩都不甩，還催油門高速落跑，跑給警察追，男子一路闖紅燈，最後在一家超商停下，進去商店裡頭拿瓶酒，大喇喇在冰箱前喝了起來。

警方隨後趕到立即制止喝令趴下搜身，檢查有無槍枝、毒品等違禁品，並詢問吳男為何要跑給警察追及進商店拿啤酒喝，吳男辯稱「因為我會緊張會怕，所以我要喝酒」，行徑令人傻眼。

警方將吳男帶回派出所，15分鐘後施以酒測，酒測值高達0.62毫克，但他態度囂張不願配合，經夜間不偵詢後，隔日酒醒製作筆錄才坦承犯下大錯，警方除依規定製單開罰不服稽查取締、闖紅燈罰則外，訊後也依公共危險罪移送檢方偵辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

彰化芳苑透天厝火警 孕婦與女嬰… 驚悚！ 安平運河驚見死嬰 身上臍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。