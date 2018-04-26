狂男酒駕遇警狂飆 躲超商再開喝壯膽

2018年04月26日 10:52 中時 柯宗緯

高雄35歲吳姓男子酒駕騎機車，24日深夜11時，行經前鎮區和誠街與漁港路口遇到警方臨檢，心虛不敢靠近還闖紅燈往德昌路逃逸，一路在街頭飆速逃竄，警方鳴笛緊追在後，未料這位老兄竟將車子丟在超商外頭，進去商店再拿一瓶啤酒當場開喝，警網隨後趕到制伏，他辯稱「因為緊張才喝酒壯膽」，令警方哭笑不得。

高雄市警察局為期5天取締酒駕專案正式開跑，24日深夜草衙派出所所長陳宗靖、警員謝忠村執行取締酒駕勤務，看見一名男子騎重機形跡詭異，便上前攔查示意停車受檢，但男子連甩都不甩，還催油門高速落跑，跑給警察追，男子一路闖紅燈，最後在一家超商停下，進去商店裡頭拿瓶酒，大喇喇在冰箱前喝了起來。

警方隨後趕到立即制止喝令趴下搜身，檢查有無槍枝、毒品等違禁品，並詢問吳男為何要跑給警察追及進商店拿啤酒喝，吳男辯稱「因為我會緊張會怕，所以我要喝酒」，行徑令人傻眼。

警方將吳男帶回派出所，15分鐘後施以酒測，酒測值高達0.62毫克，但他態度囂張不願配合，經夜間不偵詢後，隔日酒醒製作筆錄才坦承犯下大錯，警方除依規定製單開罰不服稽查取締、闖紅燈罰則外，訊後也依公共危險罪移送檢方偵辦。

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(中時 )