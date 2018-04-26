中市大仁國小「生活智慧王」競賽 培養學生基本能力

台中市大仁國小以「生活智慧王」競賽，讓學生學習摺衣服、擰抹布。（盧金足攝）

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「哇！要小心夾！」台中市大仁國小教導學生正確使用筷子，寓教於樂。（盧金足攝）

近年來受少子化影響，許多家長習慣「什麼事都幫孩子打點好」，無形中卻讓學生減少生活學習的機會，大仁國小近來發現不會擰抹布、扣釦子的學生越來越多，決定展開推動「生活智慧王」競賽，透過學校教育，讓1到3年級的學生，逐年學會可以帶著走的基本能力。

大仁國小校長劉美芬表示，結合生活與綜合領域，發展活動式闖關課程活動，1至3年級依年齡不同，檢測學生的生活真實能力，參與「生活智慧王」的學生，各年級分成3個闖關卡，1年級要學會扣鈕扣的「環環相扣」、拿湯匙「滴水不漏」的盛湯、用筷子夾橡皮擦，訓練眼明手快。

2年級學生挑戰有耳的塑膠袋打成平結，也要學習擰抹布，自己穿外套和拉拉鍊「拉拉樂」，3年級學生要會摺外套「摺摺樂」、掃地的「掃掃樂」及垃圾分類的「分分樂」。

活動開始前，由學務主任楊仙妃逐一為學童示範標準動作，也向3年級學生說明垃圾分類闖關活動，採用學校進行資源回收的標準，將資源垃圾分為紙餐具、紙箱/紙類、薄型塑膠、軟塑膠袋、寶特瓶、鋁箔包、鐵鋁罐7大類。

特別的是，垃圾桶未註明分類項目的原因，提醒學生現實生活中，有時候自己要學習做決定，決定哪一個桶子放哪一個垃圾，也是學習的一環。

3年級學生表示，學到將衣服摺整齊的方法，希望回家後能為父母分擔家事，也有學生認為「分分樂」關卡有點難，因為資源垃圾太多元，有時不能很快的判斷那些垃圾要放進哪種資源回收桶，雖然還不熟練，以後要多練習。

(中時 )

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