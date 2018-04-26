立院審軍改草案 藍委杯葛

2018年04月26日 11:01 中時 楊孟立 、 陳信翰

立法院外交及國防委員會今天審查攸關軍人年金改革的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，國民黨立委佔領主席台與發言台，高喊「沒有精算報告」、「先溝通再詢答」，阻礙會議進行，民進黨籍召委王定宇10時30分許無奈宣布散會，不過，他仍強調，法案審查會照既定時程進行。

民進黨團同時召開記者會，譴責國民黨挺暴力、反改革。民進黨團幹事長何欣純表示，昨天媒體與警察受到暴力相向，嚴重侵犯媒體採訪自由以及傷害第一線員警，像這樣的暴力恐嚇強制非理性違法行為施加於他人，抗議民眾完全是站在人民的對立端，也希望抗議民眾能回到正軌，理性冷靜。

民進黨立委羅致政指出，「我們也希望溝通，但如果反年改的立場還是一毛不少、其餘免談，那這樣的溝通有意義嗎？溝通是要有具體立場再來溝通」。「我們現在還看不懂國民黨立場要不要改？如果不改就大聲說一毛都不要少，要改的話請提出版本，不要想要以拖待變。」

羅表示，「我們在意在外面示威抗議的退伍軍人，但我們也在意支持改革的朋，不是只有立法院外面的聲音大聲，還有沈默多數是支持改革的這一方」。

王定宇批評，昨天的抗爭是師出無名、社會難容。他強調，軍人年改的必要性不是黨派之爭，2013年馬英九帶著考試院長關中說過「今天不改明天後悔」，而當初列出第一個會破產的就是軍人基金，「如果我們什麼都不做，到了2020破產了，你要他們怎麼辦？」

王定宇又說，根據昨天出爐的精算報告，昨天的精算報告，年改根本不受影響的人佔了48.17%，只影響一萬元以下的人佔了20.21%，一萬到兩萬元佔了29.22%，加起來已經97.61%。「去問外面拉拒馬的人，搞不好有些人是一毛都沒少，那他們到底是為了反年改還是製造騷亂？」

王定宇表示，如果昨天的公聽會只是過水，要搶過關的話今天就應該要排逐條審查，再潑麵粉、潑水吵吵鬧鬧過初審，他排詢答就是沒有要進入逐條審查，讓下禮拜的呂玉玲看是要繼續安排公聽會或是繼續審查都可以，這就是執政黨最大的溝通與讓步。

(中時 )