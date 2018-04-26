反軍改民眾占領台大兒醫 名醫怒：擾民怎會有支持？

有網友在爆料公社貼出這些陳抗民眾待在台大兒童醫院休息。(翻攝自爆料公社)

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中時電子報

立法院昨(25)日辦軍人年改公聽會，反軍改團體「八百壯士」在院外抗議，附近的台大兒童醫院連帶受到影響，知名的台大婦產科醫師施景中在臉書上痛批，希望這些陳抗民眾可以自律，別在醫院內胡鬧，影響病童看診權益。

施景中指出，昨日有不少「老北杯和一些阿姨們」佔領兒童醫院，不但興高采烈在醫院裡發便當，還「對著相機比YA，開心的在打卡。」他們覺得這裡真好，有冷氣有沙發有乾淨的廁所，抗議一點也不會辛苦，「一樓沙發坐滿了，還有乘電扶梯，二三樓空間還很大可以坐」。甚至還有一位民眾高興的說「這裡還有免費的網路呢」。

施景中表示，陳抗的聲音阻撓了看診，阻礙了他今天的教學，就算撕破喉嚨，病人也聽不清楚他在說什麼。還有個老北杯在醫院大廳，跟著外面一起大喊：「造反有理，革命無罪」、「警察打人!」讓他不禁懷疑，是要喊給病童聽嗎？

施景中還提到，有抗議民眾去櫃檯「借紙」要寫抗議標語，結果不聽勸阻，還把含病人隱私的紙張就搶走了，下午還在醫院門口打人，並將人推到玻璃門前，「真怕玻璃碎了傷到我們病童」。

施景中說，有同仁另一頭下班，開了25分鐘，還是繞不出這個修羅場。他反問：「古時良將用兵，不是都秋毫不犯嗎？這樣擾民，怎麼爭取一般民眾的支持？」

施景中無奈表示，若有小孩因此延誤就醫，造成終身遺憾，他請這些陳抗民眾想想「如果是你的至親，你能體會孩子媽媽的痛嗎？」

(中時電子報)

文章來源：施景中臉書

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