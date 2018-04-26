NBA》兩球弟提前離開立陶宛 教練怒批作秀

「球爸」拉瓦爾鮑爾帶著兩個球弟提前離開立陶宛，擺明就是不爽教練塞斯庫斯。(美聯社)

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中時電子報

儘管在立陶宛聯賽還有2場沒打，李安吉羅、拉梅羅兩名「球弟」卻用受傷為由，提前宣告跟「球爸」拉瓦爾鮑爾離開立陶宛返美，雖然得到效力球隊高層允許，早跟球爸槓上的總教練塞斯庫斯，仍公然批評兩名球弟只是來作秀！

「這又是他們來到這打球，只是想要作秀的證據，完全不是為了籃球，」震驚聽到兩名球弟離隊的塞斯庫斯表示，「這說明他們根本不懂我們給了他們什麼東西，我們雖能理解他們來的原因，他們卻不能理解我們給了什麼。」

畢竟球爸不管看到誰帶他的兒子，他都相當反感，湖人總教練華頓就是最好的例子，球爸本季不知道罵過華頓幾次，根本不懂怎麼運用「球哥」朗佐鮑爾的本事，一副就是假如湖人總教練是球爸自己的話，湖人就可爭冠的模樣。

所以球爸理所當然把李安吉羅、拉梅羅在立陶宛聯賽的差勁表現，完全怪罪給塞斯庫斯，甚至跟立陶宛媒體嗆聲，拉梅羅下季絕對不會回到這裡打球，「你們真的要問我這個問題？塞斯庫斯毀了一切，他必須為此付出代價。」

這次兩名球弟會到立陶宛打球，主要也是因為想要擁有海外打球1年資歷，以便日後參加NBA選秀，李安吉羅鮑爾已經確定投入今年選秀，問題是以他的平凡球技，還有曾在大陸杭州偷竊被捕的黑歷史，想被選上難度很高。

(中時電子報)

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