越籍逃工白天打工夜開毒趴 警搜索破毒窟

2018年04月26日 11:17 中時 馮惠宜

警方起獲安非他命毛重23.86公克、吸食器12組、殘渣9袋、分裝袋1大包、電子磅秤及空氣槍2枝等證物。（馮惠宜翻攝）

台中市政府警察局刑警大隊偵五隊破獲「越南籍逃逸移工」毒窟，逮捕越南籍阮姓主嫌以及6名同為越南籍男女嫌犯，警方正向上溯源擴大追查上游毒品供應集團，全案依涉嫌毒品危害防制條例案移送台中地檢署偵辦。

台中市警局日前接獲線報，指稱1名逃逸移工涉嫌販賣毒品予「同鄉」移工、外配，並藏身於老舊公寓內以躲避警方查緝，經報請台中地檢署指揮偵辦，由地檢署整合各查緝機關包括刑事警察局偵六大隊偵五隊、台中市政府警察局第五分局、南投憲兵隊、移民署南投專勤隊等單位組成專案小組，終於一舉查獲位於北屯區這個外籍逃逸移工毒窟。

專案小組調查發現，不法販毒集團先找尋來台多年外籍移工，因對外籍移工族群、生活習性比較熟習，邀約充當下游藥頭，以拓展毒品市場牟利。

其中1名已來台2年多的阮姓越南藉移工，在抵台2個多月即非法逃逸，與多名越籍同鄉租住於台中市北屯區昌平路老舊公寓，白天靠同鄉介紹打零工，晚上則向上游毒販購買安非他命等毒品，再販賣予同鄉施用，並以毒養毒方式，將部分毒品轉售給其他移工、外配牟利。

台中市警局經長期佈線蒐證，伺時機成熟，由專案小組前往該越籍毒販租住公寓查捕，因諳知越籍移工語言不通，且有多名逃逸協尋在案，勢必遇激烈抵抗，即申請維安特勤警力協助破門攻堅，果然一舉查獲越南籍阮姓主嫌以及6名越南籍男女嫌犯到案，並起獲安非他命毛重23.86公克、吸食器12組、殘渣9袋、分裝袋1大包、電子磅秤及空氣槍2枝(經檢驗無殺傷力)等，並依法移送偵辦。

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(中時 )