千萬豪宅工地爆糾紛 包商控欠錢 建商：依合約付款

建案包商及工人在工地抗議要求投資業主付款。（廖素慧攝）

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建設公司負責人邱冠銘否認欠款。（廖素慧攝）

嘉義縣朴子市一處售價千萬元起跳的透天厝建案爆發投資業主與施工包商財務糾紛，26日約50餘名包商及工人到工地抗議，陳姓包商痛斥業主無良欠款逾2000萬，邱姓業主否認欠款，雙方都強調不排除提告。

營造有限公司負責人陳瑞林說，去年4月起開始進駐裝修施工，連工帶料被欠約400多萬，屢次請款均被以建材數量、瑕疵未改善等理由拖延遲至今不付款，工地裡相關大小包商約有7家廠商共被欠款逾2000萬元，大小包商及工人都要養家活口，業主欠款不付，已影響大家的生計，業主不出面解決工程款，則提告。

建設股份有限公司負責人邱冠銘表示，已付欣達千萬工程款，其他廠商依工程進度合理請款，均依合約付款，絕未以任何違約情形拖延請款、不付款，過程中有請款單、付款支票，建材數量核估等文件資料可資證明，廠商若有涉及毀損商譽之虞，一定提告以捍衛清白。

縣議員陳文忠、葉孟龍、新港村長聯誼會會長張世立、太保市民代表林淑勉等民代到場關心、聲援，警方也出動到場戒備，推估今天到工地抗議的包商及工人約50餘人。

這處工地建案位於朴子市小●（「康」左邊加「木」）榔二路與仁和一路處附近，是建商與台糖司合作投資的建案，邱冠銘說，工地共約40戶，每戶售價約1500至1600萬，已銷售約8成。

(中時 )

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