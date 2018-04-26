工作好辛苦！ 調查：6成員工表示「身體不適」

2018年04月26日 11:17 中時 倪浩倫

國道日前發生值勤員警遭撞死的慘劇，揭露肇事司機連上22天班的「超級過勞」現象。衛福部國健署今公布調查，發現超過6成工作者，自述最近一個月「身體不適」，主要症狀包括疲勞精神差、肌肉痠痛、眼睛乾澀；國健署呼籲，雇主應打造健康職場，不僅能降低員工病假缺勤、提高生產力，還能減少醫療與傷殘賠償，一舉多贏。

因應下周的5／1勞動節，國健署今公布「2017年工作人口健康促進現況電訪調查」，訪問6023名的國內專職職場員工，發現超過5成的人，每周運動量不足「有2成員工完全沒運動」，另有4成員工體重超標、更有8成員工每日吃不到國健署建議的「三蔬二果」。該調查進一步顯示，超過6成員工自述近1個月「身體不適」，最不舒服的地方為疲勞精神差、肌肉痠痛、眼睛乾澀。

國健署長王英偉說，世界衛生組織WHO一直致力推動老人健康促進，但老人的健康得從年輕開始顧，考慮到青壯年每天幾乎有1／3時間待在職場，如何營造健康的職場環境，顯得相當重要。

王英偉強調，「健康職場」意味著環境沒有噪音、二手菸等危害物質，讓員工感到舒適，又設有包括醫務室、哺（集）乳室、休息空間、餐飲等「健康促進設施」；國健署社區健康組組長林莉茹說，健康職場除了能提升員工生產力、降低流動率，國外研究顯示，還能因而減少25％的病假缺勤、24.5％醫療費用、32％員工傷殘賠償，換算下來，等同花費1美元，可節省約6美元的支出。

國健署自2007年起辦理「健康職場認證」，截至去年，共有1萬8274家職場通過認證，王英偉說，接下來適逢畢業的求職季，求職者可先上國健署官網查詢，將通過認證的公司作為求職選項之一，有意願推動健康職場的企業，也可洽詢各地方衛生局或國健署的健康職場推動中心。

(中時 )