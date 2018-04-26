婦人爬山突然看不到台階　竟是這病惹禍

2018年04月26日 11:40 中時 倪浩倫

一名50多歲的張媽媽，一輩子沒戴過眼鏡，但近來發現視力衰退，看電視時漸漸看不清楚，原以為只是老花而不以為意，未料日前去新北市山區爬山，下山的時候卻「看不清楚台階」而險象環生，就醫才發現已有白內障和遠視。醫師提醒，隨著3C產品普及，我國因白內障動手術者，不僅人數變多，還有年輕化趨勢。

大學眼科白內障委員會主席、眼科醫師林鴻源說，隨著我國人口高齡，患有白內障的人也愈來愈多，統計發現，2016年接受白內障手術者約16萬，2017年暴增到20萬人，接受手術者也有年輕化趨勢；他指出，依健保規定，接受白內障手術者，若未滿55歲，得由主治醫師代為向健保申請，「在過去，每個月類似個案僅2~3例，近來每個月都激增至10~20件。」

50多歲的張媽媽，一向以好視力自豪，但日前開始出問題，客廳看電視時，超過1公尺就看不清楚，前陣子去新北市承天禪寺爬山，回程時竟連樓梯都看不清楚，整個下山過程險象環生，到家後趕緊就醫，發現眼睛已有白內障，更還合併遠視、青光眼和輕微黃斑部病變。

收治黃媽媽的三峽大學眼科院長邱立祥說，白內障就是水晶體出現混濁，不同於遠視、近視的看不清楚，白內障就像是「原本乾淨的玻璃，現在蒙上一層灰塵」，患者所看到的世界是霧濛濛一片。林鴻源說，正常人的視力為1.0，當受白內障影響到只剩0.4~.0.5時，雖仍可應付一般生活，但騎車、開車會受到影響，此時便可接受醫師評估，考慮是否接受相關的治療。

據大學眼科臨床統計，約有6成白內障患者，治療時希望一併解決荖花問題，3成民眾希望同時處理散光和近視「想和眼鏡說再見」；林鴻源說，現行的白內障手術，就是將混濁的水晶體除去，放入人工水晶體，由於人工水晶體和鏡片一樣、具有度數分別，所以可一併處理近視和遠視，「閃光部分則需自費」。

邱立祥提醒，民眾平時應盡量減少接觸3C產品，不要用眼過度，高度近視或是年紀大的長輩，應每半年檢查一次眼睛，若有接受手術需求者，術前也應和醫師詳細溝通自身需求，讓手術達到達到最滿意的效果。

(中時 )