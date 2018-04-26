監視器定位洩行蹤 警埋伏三天逮偷車賊

2018年04月26日 11:34 中時 呂筱蟬

有多項竊盜、搶奪前科的45歲王姓男子，日前因涉及平鎮區內多起機車、住宅及車內財物竊盜案，警方連日來細心調閱周遭監視器畫面，並利用車牌辨識系統交叉比對後，鎖定王男涉有重嫌，經員警埋伏三天三夜，終於在25日下午，於平鎮區南平路王男住處樓下，逮捕正騎著贓車返家的王男，目前全案正擴大偵辦當中。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，連日來轄區內發生多起機車失竊及住宅遭竊案，警方深入了解後發現，幾起竊案均有地緣關係，經逐一調閱周遭天羅地網監視系統過濾可疑車輛外，並使用車牌辨識系統，比對竊賊所騎乘之路線後，疑為列管的45歲王姓治安顧慮人口所為。

擁有30多項竊盜、搶奪前科的王男，平常出沒在平鎮區南平路一帶，專案小組於是連續三天三夜在該處埋伏，終於在25日下午17時許，王男騎著贓車回到南平路住處時，警方趁著王男不注意立即上前將王男逮捕，並從贓車內起出其他破壞工具。

王男落網後向警方供稱，平日就到處竊取摩托車做為代步工具，再騎著贓車四處隨機竊取路邊自小客車內財物，若發現鄰居家沒人在，就潛入住家闖空門搜刮財物，沒想到卻栽在沿線的監視器下，真是人算不如天算！警訊後，除將王男依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦外，並擴大偵辦王男其他不法案件，以釐清案情。

(中時 )