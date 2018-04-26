監視器定位洩行蹤 警埋伏三天逮偷車賊

監視器定位偷車賊漏餡警逮人。(呂筱蟬攝)

友善列印
中時
呂筱蟬

有多項竊盜、搶奪前科的45歲王姓男子，日前因涉及平鎮區內多起機車、住宅及車內財物竊盜案，警方連日來細心調閱周遭監視器畫面，並利用車牌辨識系統交叉比對後，鎖定王男涉有重嫌，經員警埋伏三天三夜，終於在25日下午，於平鎮區南平路王男住處樓下，逮捕正騎著贓車返家的王男，目前全案正擴大偵辦當中。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，連日來轄區內發生多起機車失竊及住宅遭竊案，警方深入了解後發現，幾起竊案均有地緣關係，經逐一調閱周遭天羅地網監視系統過濾可疑車輛外，並使用車牌辨識系統，比對竊賊所騎乘之路線後，疑為列管的45歲王姓治安顧慮人口所為。

擁有30多項竊盜、搶奪前科的王男，平常出沒在平鎮區南平路一帶，專案小組於是連續三天三夜在該處埋伏，終於在25日下午17時許，王男騎著贓車回到南平路住處時，警方趁著王男不注意立即上前將王男逮捕，並從贓車內起出其他破壞工具。

王男落網後向警方供稱，平日就到處竊取摩托車做為代步工具，再騎著贓車四處隨機竊取路邊自小客車內財物，若發現鄰居家沒人在，就潛入住家闖空門搜刮財物，沒想到卻栽在沿線的監視器下，真是人算不如天算！警訊後，除將王男依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦外，並擴大偵辦王男其他不法案件，以釐清案情。

(中時 )

千萬豪宅工地爆糾紛 包商控欠錢… 漁民9年前涉走私毒品判18年 逃亡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。