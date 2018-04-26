兩韓文金會明登場 傳妹妹金與正將隨行出訪

2018年04月26日 11:48 中時電子報 李靖棠

據新加坡海峽時報（Straits Times）報導，籌備多時的兩韓領袖高峰會即將在明日（4/27）登場，金正恩（Kim Jong Un）預計會成為1953年韓戰（Korean War）後，首位跨過38度線的北韓領導人，其夫人李雪主（Ri Seol-Ju）也將陪同南下訪問。而平昌冬奧代替哥哥出訪、對外知名度爆增的胞妹金與正（Kim Yo Jong），南韓青瓦台（Cheong Wa Dae）秘書室長任鐘皙（Im Jong-seok）稍早也已證實，她也將出席兩韓峰會。

南北韓領袖高峰會明日上午9點，南韓總統文在寅（Moon Jae In）與北韓領導人金正恩，將先透過熱線通話，雙方代表團再移往板門店（Panmunjom）南韓轄區「和平之家」舉行峰會。南韓為了向外界展現非核化、建立和平機制、促進兩韓關係發展的意願，不僅下重本廣邀海內外媒體連線報導，更將使用5G技術向全球進行報導和宣傳。

北韓領導人胞妹金與正（圖左）之前出訪南韓，與總統文在寅（圖右）會面。（圖/美聯社）

不少南韓民眾高舉半島旗和兩名領導人的看板。（圖/路透社）

作為金正恩最信任的人、現任北韓勞動黨中央政治局候補委員金與正，與其哥哥前緋聞女友玄松月（Hyon Song-wol）一樣，都在平昌冬奧時大放異彩。先前已與文在寅總統會面過的她，會如何讓兩名領導人互動和對談，她的角色也成為外界高度關注的焦點之一；而不久前獲封為「第一夫人」的李雪主，也是短期內二度出國訪問，她會不會與南韓第一夫人金正淑（Kim Jung-sook）對話，也是各界注目的會議內容之一。

駐守於38度線非軍事區的憲兵。（圖/美聯社）

北韓領導人金正恩（圖中左）與妻子李雪主（圖左），日前出訪北京和習近平（圖中右）、彭麗媛（圖右）。（圖/新華社）

面對北韓不斷釋出善意，雖然仍有不少專家學者保持懷疑，但對於長年飽受威脅的南韓民眾而言，依然抱持和平相處的一絲希望。不少民眾自發前往板門店區域，手持象徵兩韓統一的「半島旗」與文金握手的看板，高度期望明日的高峰會，能真正達成非核武與和平半島的長遠目標。

(中時電子報)