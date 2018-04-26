樂團好大膽！ 赴北韓演出竟敢嘲諷

2018年04月26日 15:34 中時 潘鈺楨

萊巴赫樂團2015年曾在平壤演出。（翻面映畫提供）

北韓近期的一舉一動成為全球注目議題，即將在台上映的音樂紀錄片《北韓搖滾解放日》剛好搭上話題。《北韓搖滾解放日》紀錄斯洛維尼亞工業搖滾樂團萊巴赫(Laibach)獲金正恩點名邀請，成為首支進入戒備森嚴的北韓朝鮮舉辦演唱會的樂團，他們以「西方音樂」的姿態，在北韓脫離日本殖民70周年的解放日當天演出，既「嘲諷」也「致敬」北韓。

在片中跟著萊巴赫樂團的腳步，不僅可一窺連專業旅行社安排行程中都不曾看過的神秘北韓面貌，以及珍貴的南北韓歷史影片畫面，同時也證明音樂和藝術的力量，在嚴厲的言論審查之下還是十分強大。

萊巴赫樂團的音樂及演出形式備受爭議，由於團員皆穿著類納粹的服裝演唱，歌曲也反映相當政治的意識形態，經常被貼上「反集權」、「反共」、「反法西斯」的標籤。他們最愛翻唱世界各國的國歌，也曾在世界巡演中遭到美、法、俄羅斯等許多國家的拒絕與禁演。2014年萊巴赫樂團曾在香港演出，2015年能夠進入北韓首都平壤演出，全靠樂團總監、也是《北韓搖滾解放日》導演莫頓托拉維克(Morten Traavik)一手牽成。他的交際手腕高明、在北韓政治圈有良好關係，早年已於平壤舉辦過多場文化活動，引進對北韓人民而言難得一見的「外國音樂」。

在他的遊說之下，萊巴赫樂團順利進入北韓，但也鬧了許多笑話，一位團員曾「不小心」在演出過程中脫隊到平壤市區遊晃又被「抓」了回來、表演時也被北韓禁唱多首預定歌曲。演唱會後的隔天，北韓的國家電視臺也轉播了15分鐘長度的畫面，甚至在朝鮮勞動黨的官方日報首頁也刊登大篇幅的版面，稱讚「這是一場很不錯的演出，非常有趣的音樂」。事後萊巴赫樂團才發現演唱會的觀眾都是經過北韓政府精心挑選的，大多是文藝工作者，以及國家樂團的音樂家和外交官們。

電影27日在台上映，電影預售票請洽：https://goo.gl/7EHKCt。電影預告：https://youtu.be/oztIbQ1sddc。發行電影公司翻面映畫也將於4/27在光點華山電影館舉辦映前導賞講座，邀請知韓文化協會理事長朱立熙，和大家剖析北韓與西方世界的差異、音樂與政治的微妙關係。詳情請洽翻面映畫粉絲專頁。

(中時 )