我國漁船走私831.8公斤安毒 市值逾8億

海巡署查獲義守號漁船走私831.8公斤安非他命。（譚宇哲攝）

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海巡署查獲義守號漁船走私831.8公斤[安非他命。（譚宇哲翻攝）
海巡署查獲義守號漁船走私831.8公斤[安非他命。（譚宇哲翻攝）
海巡署查獲義守號漁船走私831.8公斤[安非他命。（譚宇哲翻攝）
海巡署查獲義守號漁船走私831.8公斤[安非他命。（譚宇哲翻攝）

海巡署新竹查緝隊日前接獲運毒情資，19日上午6時於太平島西北方200公里海域攔截一艘屏東籍漁船「義守號」，在船艙內發現35袋安非他命，總重達831.8公斤，市值超過8億元，當場將義守號及曾姓船長在內的4名船員押返台北港，海巡署表示，將持續追查毒品來源及流向，阻絕毒品於境外。

海巡署調查，義守號61歲曾姓船東日前以一趟300萬元代價接受運毒委託，雇請59歲李姓、58歲陳姓男子及26歲印尼籍漁工，以飼料袋包裝安非他命並藏在船內廚房下的床艙，企圖以此闖關運毒抵台。

海巡署表示，日前接獲情資指出有國際販毒集團利用我國籍漁船運毒「義守號」，立即以大數據分析掌握該漁船航線，指揮海巡署新竹查緝隊前往太平島西北方200公里海域攔截，並結合高雄第一查緝隊、北部地區機動海巡隊、偵防查緝隊第八岸巡總隊、新竹市警局刑警大隊，完成毒品清查並持續追蹤毒品來源及流向。

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(中時 )

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