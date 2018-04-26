全台最速報》教部決定不聘管中閔了？林騰蛟：部長說「明天」

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中時電子報
綜合報導

◎教部決定不聘管中閔了？林騰蛟：部長說「明天」

台大校長遴選案延宕至今，傳出因相關部門認為遴選過程有重大瑕疵，教育部決定不會發文聘任管中閔。不過教育部次長林騰蛟今早表示，昨天部長吳茂昆召開上任後第一次跨部會諮詢專案小組會議，會中主要是聽取各部會就管案疑義的釐清結果，以及法律意見，會中沒有做結論，且部長已經說了，明天才會對是否聘任管中閔做決定。

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古坑鄉綠色隧道兩側的芒果樹今年結實纍纍，樹枝負擔沉重有斷枝風險，古坑鄉公所26日啟動吊車敲芒果與修剪，10點開放民眾撿拾，是綠色隧道史上第一遭。

(中時電子報)

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