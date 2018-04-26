全台最速報》教部決定不聘管中閔了？林騰蛟：部長說「明天」

2018年04月26日 11:45 中時電子報 綜合報導

◎教部決定不聘管中閔了？林騰蛟：部長說「明天」

台大校長遴選案延宕至今，傳出因相關部門認為遴選過程有重大瑕疵，教育部決定不會發文聘任管中閔。不過教育部次長林騰蛟今早表示，昨天部長吳茂昆召開上任後第一次跨部會諮詢專案小組會議，會中主要是聽取各部會就管案疑義的釐清結果，以及法律意見，會中沒有做結論，且部長已經說了，明天才會對是否聘任管中閔做決定。

◎花蓮災後永久屋今動土 力拚1年完工

花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，其中3棟住宅大樓總計191戶災民失去家園，花蓮縣政府推動「安心成家專案」今早舉行「安心住宅專案動工典禮」預計一年內完工。

◎高雄驚傳兇殺案 欠錢不還勒死女債主

高雄市三民區建工路大樓25日發生凶殺命案，吳姓貨運司機因積欠吳姓婦人12萬元而還不出來，雙方在吳婦住處商量分期還款數目引發爭吵，吳男涉嫌以機車大鎖敲擊吳婦頭部，再拖到浴室拿蓮蓬頭水管勒斃她，直到晚上吳嫌才到民族所自首殺人，警方隨即封鎖現場偵辦。

◎古坑綠色隧道果樹修剪 免費開放民眾敲撿芒果

古坑鄉綠色隧道兩側的芒果樹今年結實纍纍，樹枝負擔沉重有斷枝風險，古坑鄉公所26日啟動吊車敲芒果與修剪，10點開放民眾撿拾，是綠色隧道史上第一遭。

(中時電子報)