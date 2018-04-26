學生拍「跟我去旅行」MV 行銷台灣觀光

2018年04月26日 12:17 中時 王思慧

為了讓更多民眾認識台灣的旅遊景點魅力，也讓更多年輕人認識自己的家鄉美景，交通部觀光局首度用學生素人拍製「跟我去旅行」MV並在今天舉辦首映會，透過音樂錄影帶來行銷推廣國內旅遊，邀請歷屆高中原創畢業歌合輯同學來演出，包含演唱風箏、破浪、啟程等同學協助拍攝，並分別於東部海岸、大鵬灣、日月潭、澎湖、參山及東北角國家風景區進行拍攝，藉由音樂錄影帶將各台灣各地美景呈現給民眾。

觀光局表示，此次透過音樂錄影帶來加強國旅行銷，推展平日、異地、跨夜旅遊與深入在地體驗，鼓勵青年學子或社會新鮮人邀請同學、好友造訪自己的家鄉，探索規劃自己的私房景點。

觀光局透過各項輔導措施，協助旅遊業者結合在地體驗新產品，如輔導台灣觀巴協會推出的「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」，只要888元即可搭乘台灣觀巴精選行程，也可享受台鐵區間車85折優惠，藉以帶動各地方在食、宿、行、遊、購等觀光相關連產業發展。

同時，觀光局宣布「大讚跟我去旅行，大賺旅遊金」活動，6月18日前只要民眾前往影片中，無論是秀姑巒溪泛舟、三仙台、大鵬灣、日月潭、澎湖二崁、北埔老街、龜山島等20個景點任一景點，學唱並拍攝成短片上傳至活動網頁，或者帶媽媽去影片中景點遊玩合照並上傳，均可參加抽獎，最高可以獲得3萬元旅遊金等獎品，而所有觀看影片及按讚的網友均可參加國內離島機票抽獎。

(中時 )