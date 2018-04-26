泰潛力鮮肉New、Earth 將首度來台會粉絲

2018年04月26日 15:34 中時 潘鈺楨

New在泰國是高材生。 (佳音娛樂提供)

近期泰國戲劇作品備受觀眾喜愛，其中兩位可說是反差萌代表的新生代潛力演員「New」和「Earth」，曾在2017年的電視劇《水男孩Waterboyy the Series》合作共組男男CP。一位皮膚白晢，經常自然流露一股嬌憨傻氣的游泳隊交流生Apo（New飾演），一位健康黝黑、外型高大挺拔卻又個性單純的游泳隊隊長Waii（Earth飾演），單單是隨時有展現健碩體格機會的游泳隊主題已經十分吸睛，再加上彼此衍生情愫的游泳隊交流生與游泳隊隊長，兩人之間的曖昧互動，更是讓電視劇增添不少熱議亮點。

擁有華人血統的New（全名：Thitipoom Techaapaikhun；中文名：鄭明心），被華人圈粉絲們暱稱為「妞」，有著看似天然呆萌的稚氣外表，實際卻是個不折不扣的機靈小子，更是泰國朱拉隆功大學（泰國第一學府）的研究所高材生，曾經擔任過節目主持的New，不僅腦筋轉速快，口條也相當不錯，自2014年出道至今，已有不少戲劇作品，其中也包括在亞洲各地都具有超高人氣的BL劇《一年生》第一、二季（劇中飾演M）。

Earth（全名：Pirapat Watthanasetsiri）擁有182公分身高的完美身材比例，深邃五官的帥氣外型，在出道作品《水男孩》中即擔綱演出了游泳隊隊長的重要角色，平時就熱愛運動、喜歡親近大自然的Earth，也因此練就出令人稱羨的巧克力腹肌，加上帶著幾分靦腆的迷人笑容，時而酷帥、時而羞澀，反差轉換的魅力，更是圈住了許多粉絲；而兩人的最新作品《Kiss Me Again》也在4月22日上檔，只是這次兩人不再是一對，將會各自發展各自的感情線，也請大家拭目以待！

還未曾舉辦過海外正式見面會的New和Earth表示，一直都有收到來自台灣粉絲朋友們的鼓勵，對於能夠有機會親自來跟大家見面、表達感謝，真的覺得十分開心！《 New & Earth 1st Fan Meeting in Taipei 》New & Earth首次台北見面會將在2018年6月23日星期六下午2點於三創生活園區5F CLAPPER STUDIO舉行，光是祭出的”三重”購票福利，就可以充分感受到這份真摰心意，也希望大家都可以跟New & Earth一起，共度愉快的美好時光。

《 New & Earth 1st Fan Meeting in Taipei 》New & Earth首次台北見面會門票將在2018年5月13日星期日上午11點起於拓元售票系統開賣。所有購票參與活動的朋友，不只都能在會後「一對一暖心擊掌」，更能夠與New & Earth一同拍攝紀念合照(合照將依票價而有不同分組方式)，還可以帶著New & Earth的簽名海報，滿載幸福回家。活動相關資訊請留意主辦單位JOYTIME佳音娛樂臉書。

【活動資訊】

活動名稱：《 New & Earth 1st Fan Meeting in Taipei 》New & Earth首次台北見面會

活動時間：2018/6/23 (六) 2:00 PM

活動地點：三創生活園區5F CLAPPER STUDIO

票價：NT$4,500 / NT$3,300

購票福利：

(1) NT$4,500票價區域

“一對一暖心擊掌”

“New & Earth”紀念合照（1位+2位藝人一組）

“親簽”紀念海報

(2) NT$3,300票價區域

“一對一暖心擊掌”

“New & Earth”紀念合照（5位+2位藝人一組）

“簽名”紀念海報

售票時間：2018/5/13 (日) 11:00 AM開賣（預計開賣當天下午1點開放”信用卡”購票）

售票方式：拓元售票系統

(中時 )