羽球亞錦賽》戴資穎快意驅韓 明8強破「冰」！

戴資穎直落2擊退韓國金效旻，挺進武漢亞錦賽女單8強。（資料照片／badminton photo提供）

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中時電子報
／綜合報導

武漢羽球亞錦賽26日進行各組16強賽事，尋求衛冕並奪回球后寶座的戴資穎面對世界排名29的韓國女將金效旻，力戰38分鐘以21比16、21比12勝出，將與中國大陸女將、世界排名第8的何冰嬌爭奪女單4強門票。Eleven Sports也將從8強起展開賽事轉播。

戴資穎過去4度對決何冰嬌，除了2016年在新加坡首次遭遇落敗，隨後打出3連勝，最近一次交手則是今年1月底的印尼大師賽。不過兩人生涯4度對戰，有3次打滿3局，肯定是小戴本次衛冕之路的首場硬仗。

金效旻26日沒能給小戴太多威脅，小戴首局在前段打出一波4比0與兩波3比0攻勢，儘管後段沒能拉開大幅領先，仍足以拿下。次局小戴則在3平後打出5比0猛攻，後段再連得5分奠定勝局，贏得生涯對戰3連勝。

小戴在本屆亞錦賽必須衛冕成功，積分才能超越日本女將山口茜，重奪世界第1的球后寶座，而這項任務今天也有利多消息。生涯對小戴20戰拿11勝的泰國好手依瑟儂（Ratchanok INTANON），在女單16強1比2爆冷輸給世界排名16的韓國女將李張美，讓小戴少了一大強敵。

「台灣一哥」周天成遭遇世界排名26的印度好手菲普拉達（Khosit Phetpradab），則陷入3局苦戰，直到決勝局後段才大發神威，打出一波7比0封關攻勢，以21比18、18比21、21比13勝出，挺進男單8強。女雙林筱閔／吳芳茜則敗給韓國對手。

(中時電子報)

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