南投縣魚池鄉公所瓊文書院 官辦考生祈福

魚池鄉各國中小學生，今天由鄉長、校長與老師們率領，群聚鄉公所瓊文書院敬拜文昌、掛祈福卡，期盼平安求好成績。（沈揮勝攝）

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在地鄉親也掛祈福卡祈求平安、好運。（沈揮勝攝）
魚池鄉各界依古禮科儀為考生祈福。（沈揮勝攝）
魚池鄉多校師生在鄉公所瓊文書院施放汽球祈願、盼夢想起飛。（沈揮勝攝）
學子敲祈福鑼、過智慧門。（沈揮勝攝）
績優人員受獎。（沈揮勝攝）
優秀閱讀學生受獎。（沈揮勝攝）

5月19、20日國中會考，魚池鄉公所今天4月26日在鄉屬文昌廟「瓊文書院」舉辦「文昌開智慧、瓊文佑鄉民」全鄉學子祈福活動，魚池國中、明潭國中等9校、200多名考生或學子代表，由鄉長、各校校長及親、師引領，通過智慧門掛祈福卡，祈求文昌帝君庇佑，讓夢想起飛、金榜題名！

祈福活動由鄉長陳錦倫主持，立委馬文君辦公室主任潘杰宏、魚池鄉體育會理事長劉啟帆、幸福魚池全人關懷協會理事長王秋淑、南投地檢署主任觀護人歐惠婷、縣議員陳昭煜等來賓到場。

鄉公所為鼓勵學童積極奮進、培養良好閱讀習慣，在祈福活動前先從全鄉各校遴選29名閱讀優秀小朋友，接受表揚。

包括魚池國小劉采宜、張芯琳、朱邑彬、楊家豪、陳姿妤、胡天明、楊承翰；新城國小白芷菱、劉芷寧、許云綺、黃晨昕、董芯渝、陳臆捷；五城國小黃憲睿、蘇尹偵、蘇品鈞；東光國小楊博智、蘇小真、劉芮禎、許宜恩。

以及德化國小周峻毅、吳亞承、謝承宏；明潭國小廖翊綾、林恩睿、王于晏；頭社國小丹惠蘭、林育德、李季芳等共29人。

他們與魚池國小欉暋分、新城國小魏慶忠、東光國小吳坤修、明潭國小鄭亞婷、頭社國小李甯、五城國小黃正怡、德化國小謝毓芬等績優老師，以及黃杉川、詹秀勤、利秋玉、盧燕盛、黃月青、詹益震、鄭連鈺等傑出志工一起接受表揚。

參與此官辦考生祈福活動的學校，包括魚池國中、明潭國中，以及上述各小學師生代表總數200多人；除祈福、誦讀疏文等儀式，另發送考試智慧筆、開運紅章、包子和粽子，並施放汽球，祝福考生赴試順利、追分成功。

(中時 )

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