北市民族器樂大賽 楊婧獲首獎 王楷涵最佳舞台明星獎

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由台北市立國樂團主辦的2018第25屆北市民族器樂大賽昨(25)日晚落幕，6位入圍決賽的參賽者經過各輪賽事，最後由來自中國大陸的青年音樂家楊婧、都嘟與韓妍三位獲得前三名，來自台灣的王楷涵及許妙伊則拿到三項特別獎，表現可圈可點。

台北市立國樂團團長鄭立彬表示，相較於過往，今年的比賽有三大創舉，除了前三名之外，今年首度設置了「最佳人氣獎」、「TCO團員特別獎」及「最佳舞台明星獎」三個特別獎，分別由決賽當晚的現場觀眾、北市國團員及資深藝文記者擔任票選，增加與社會各界的互動。

「過往比賽從頭至尾均圍幕評審，今年決賽特別把帷幕打開，讓評審委員也能夠就參賽者的舞台表現及舞台魅力得到更多的判斷。」鄭立彬說，昨晚決賽首度網路線上直播，讓無法到現場的樂迷也能透過直播，全程欣賞及關注這場大賽。

昨晚決賽過程安排緊湊，台北市立國樂團全程參與，由樂團首席指揮瞿春泉帶領一晚演出六次指定曲作曲家金湘的《琴瑟破》為六位好手演出。評審團包括湯良興、瞿春泉、吳玉霞、吳蠻、周韜、王梓靜、以及顧寶文等，更是馬拉松大戰，複賽更是忙到半夜一點。評審團之一的吳蠻表示，參賽者表現實力都在水準之上，這個比賽的確可以看見新生代民樂好手的實力。

4月27日晚在中山堂中正廳，北市國也將舉辦「珠落玉盤」音樂會，將由評審團大師及3位獲獎者同台獻技，由首席指揮瞿春泉指揮北市國共同演出。

(中時 )

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