東華教授批新教長「向錢看」 籲小英立即撤換吳茂昆

2018年04月26日 13:08 中時 鄭舲

新任教育部長吳茂昆上任後爭議不斷，接連被爆出溢領補助金、專利侵權及兼職開公司，東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟今天上午到監察院陳情，提供相關資料給監察院，呼籲監察院查明究辦。她也呼籲蔡英文總統，以台灣的教育為念，立即撤換吳茂昆。

王純娟表示，吳茂昆自返國任公職以來，屢屢因自己利益而在行政作為上牽扯出爭議。她指出，吳茂昆在擔任國科會主委時，撥款五億元研究經費給自己，已被監察院糾正。到吳茂昆擔任東華大學校長任內，東午建設公司在被糾正後仍繼續留在東華校園內2年，直到媒體爆出炒地案才被迫搬離東華大學。而東華大學蓋了9年的藝術學院與東午建設2個建案，都「剛好」使用同樣已倒閉營造廠商，吳茂昆實際上在其中的利益是什麼？

此外，東華時期吳茂昆以「學術獎助評審委員會」主席身份，左手審右手讓自己每年違法溢領300萬教師獎勵金，監察院調查中的6成工作日請假在外，可能是自請自核。王純娟說，吳茂昆看不到《公職人員利益衝突迴避法》第7條，他對東華校務是「自肥高薪卻無心」，他的治校方針是「自己的最大利益」。

王純娟說，這次吳茂昆在美國開設公司經營商業，罪證確鑿，明顯違反《公務員服務法》，掠奪東華專利等資源也在媒體上多有討論。她強調，今天最大目的就是將資料正式提供給監察院，盼監察院查明究辦吳茂昆應有之責。她也沈痛指出，台灣高教因牽涉各種學術倫理及利益糾葛風雨飄搖，呼籲蔡總統立即撤換吳茂昆，才是台灣之幸。

(中時 )