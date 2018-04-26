府挖角獲取柯文哲情資？林鶴明：絕對不是

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總統府當初從柯文哲台北市長團隊挖角發言人林鶴明，外界質疑是否為了能夠知己知彼，更了解柯文哲的情資來源？林鶴明今天表示「絕對不是」，他本來就決定離開市府團隊，剛好黃重諺找上他。

總統府發言人黃重諺、林鶴明今天接受《蔻蔻早餐》節目專訪，林鶴明是前台北市政府發言人，現在轉在總統府任職，主持人周玉蔻問「是不是林鶴明拋棄柯文哲？」

對此，林鶴明表示「絕對不是，自己當初本身就有人生規劃，本來就決定離開市府團隊，剛好黃重諺找上他，對於能幫政府做事當然義不容辭」。

周玉蔻詢問，這是否意味蔡英文要從柯文哲身邊挖角呢？林鶴明在市府團隊扮演重要角色，將他找去是否能夠知己知彼，更了解柯文哲的情資來源？林鶴明表示「絕對不是!」黃重諺也拍胸保證，當初單純認為林鶴明是個有為青年，並非外界揣測。

有傳言蔡璧如對林鶴明態度不好，私下將林鬥走，真相究竟是什麼？林鶴明說「應該不會，他的身分就是市府發言人身分，而蔡璧如是辦公室主任，他主要面對的還是柯市長，他的離職與蔡璧如無關」。

市府團隊才三年多時間就有許多人離職，林鶴明的感受又是如何？對此他感嘆的說，在他尚未離職前，就時常發佈人事更迭訊息，他認為「這件事對柯市長是不好的形象」。

簡余晏接受《蔻蔻早餐》節目專訪時曾表示在市府的三年是「不堪回首」。對此，林鶴明則認為是相當「刺激」的一段過程，但也讓他成長許多。

林鶴明首次獨家接受訪問，下節目時，昔日前同事還傳簡訊讚揚他「表現得體」，周玉蔻則笑稱黃重諺帶壞林鶴明，讓林現在變成「小政客」，對此，兩位笑著回應「絕對沒有」。

(工商 )

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