「吸奶法官」胡景彬貪汙養三妻妾 判刑16年確定

2018年04月26日 12:39 中時 林偉信

被控收賄養3妻妾的台中高分院法官胡景彬，曾因投資地下錢莊、 出入酒店當眾吸奶，被冠上「吸奶法官」封號，他利用「假勸和」手法賣案收賄300萬元，台中高分院更一審將他依貪汙罪判刑16年，他不服提上訴，最高法院駁回定讞。

胡景彬，司法官訓練所第16期結業，歷任台中地院法官、庭長，他因隱匿4691萬可疑財產，前年遭最高法院依財產來源不明罪部分判刑4年6月確定，他入獄服刑後今年初獲准假釋出獄，如今又因貪汙遭判刑確定，須再次入監服刑。

2011年中港大飯店發生股權糾紛，邱姓創辦人的繼承人控告負責人 邱錦珠要求返還股權，邱女一審敗訴後，透過友人找上胡景彬的三房 黃月蟾協助，正巧案件經電腦分案由胡審理，胡於是與律師聯手逼迫 對方和解。

胡景彬被控連續開9次準備庭刁難對方，並暗示縱使勝訴也要繳高 額遺產稅，迫使對方達成和解；期間胡男收受邱女送的琉璃及300萬 元賄款，由於胡早就被特偵組「正己專案」盯上，他的犯行因此遭揭 發，並被特偵組起訴。

台中高分院依貪汙罪將胡景彬重判16年，財產來源不明罪判4年6月、罰金450萬元，但最高法院認為原審沒有對胡犯罪所得單獨沒入，再加上他與三房黃月蟾共同貪汙部分，適用法條也有違誤，予以撤銷，財產來源不明罪部分則駁回上訴定讞。

台中高分院更一審仍將胡男判刑16年，併科罰金600萬元，他不服提上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )