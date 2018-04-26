南京農大開減肥課 夠胖才能報名

2018年04月26日 13:18 旺報 林永富

大陸改革開放屆滿40周年，經濟逐漸富裕之後，胖子也變多。南京農業大學的「減肥課」引發大量關注。課程主要針對肥胖大學生開設，選課者需要符合以下條件之一：體質指數BMI≧28，或者體脂率Fat%≧30，才能選修。體重達標後，就失去了選修這門課程的資格。

課程老師稱，每學期一共18節課。選修過該課程的同學平均減去5公斤體重，減重最多的一位同學更是減去50多斤（一斤為500公克）。他介紹，這門課要拿高分，並不是只看減肥重量，而是結合體脂率等多項指標，減掉體重的7.13%才算合格，靠不吃飯減肥肯定不行。

任課老師南京農業大學體育部副教授周全富介紹，這門課程已開設3年。滿分100分中，減脂效果得分占60%。這60分的主要評價標準就是看體重，第一學期學生只要減掉原體重的3%就可以拿到滿分。後來發現減3%很容易，就逐漸提高到5%，直到現在的7.13%。除了減重量，這學期的減脂效果分中還包括體脂肪含量效果10分、骨骼肌效果5分、體脂率效果5分，體重效果只占40分。他表示，此舉是為了防止有些同學不願意運動，寄希望於通過節食減重，不吃飯雖然也能減重，但骨骼肌含量相對也會減少，反而會扣分。

從最開始沒什麼人願意報，到現在「擇胖錄取」，周全富說，這學期開學有90多位同學選修，但有些不符合要求，最後只選了89人。

(旺報 )