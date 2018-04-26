愛滋感染者單車環島1200公里 盼打破愛滋迷思

2018年04月26日 12:50 中時 倪浩倫

光哥（右3）於本周二，完成為期15天、1200公里的單車環島之旅。（露德協會提供）

我國現有3萬多名愛滋感染者，根據露德協會調查發現，近4成民眾認為和感染者「一同用餐」、逾5成認為「共用馬桶」會遭傳染；罹病17年的愛滋感染者光哥，這個月展開1200公里的單車環島之旅，盼透過深入台灣各地和人群，打破類似的迷思，不再讓感染者背負著標籤。

根據疾管署統計，本國籍的愛滋感染者共有3萬6399人，多數人在生活中都沉受著極大壓力，露德協會去年調查401名感染者，發現超過6成在就醫、就業、人際生活等方面，總是擔心遭拒絕、排斥；露德協會秘書長徐森杰說，因為擔心外界的眼光，感染者常不敢就醫或向外界求助。

感染愛滋17年的光哥，是我國少數公開現身的感染者，他月中展開1200公里的「讓希望看見騎跡－2018帕斯堤愛與希望」單車環島之旅，希望能藉此環島活動，打破愛滋汙名和歧視，讓感染者能去除自我標籤。

為期15天的環島過程中，光哥遇到不少友善的支持者與團體，包括來自日本的徒步環島者、嘉義揪團騎單車的車友，有人除了在他車上繫上象徵關懷愛滋的紅絲帶，也有人一起陪騎，甚至提供空房間借住，讓他相當感動。

但過程中，也是有挫折發生，光哥說，像是出發前預定好的某一間民宿，在老闆和其他房客討論後，竟臨時取消他們的訂房，路途上，也遇到部分民眾，無論怎麼解釋，仍無法消除他們對愛滋的歧視和誤解。

徐森杰說，目前愛滋已有良好的控制方式，只需一天一顆藥，甚至可達到國際共識「病毒量測不到、等於不具傳染力」的效果，感染者的餘命更和常人無異，病友應更勇於追求夢想，也呼籲一般大眾更為友善接納，提供病友穩定生活的動力。

(中時 )