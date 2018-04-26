以代購國外稀有車為由詐騙7人 假闊少今被起訴

2018年04月26日 12:52 中時 張孝義

假裝闊少的詐欺通緝犯林厚希，以代購國外稀有車輛為由，詐騙車友的車款及驗車費，前後詐騙近200萬元，甚至被警方逮捕後，林在檢方偵查時都是報假地址，台北地檢署26日依詐欺、偽造文書等罪將林厚希起訴。

由於國外某些熱門車輛在台灣相當稀有，林厚希於是打著可以為車友自外國代購台灣沒有代理商潮車的名號，在臉書上發起代購，而且為了搏取被害人信任，還與被害人簽代購合約書及本票，但是被害人的車款或檢驗費用進入林的口袋，林就如同人間蒸發，被害人再也找不到他。

林的惡行在車友論壇中廣為流傳，甚至傳出他的父梘是朝天宮副董林金川的兒子，但沒有被林金川證實。車友串聯用釣魚的方式約出林厚希，再報請新店分局將林逮捕，不料，林厚希到了北檢後在偵查庭哭窮，最後被諭令限制住居，林卻是以假地址矇混後逃逸。

被北檢通緝林厚希再被警方臨檢查獲，再次向內勤檢察官裝誠懇，表示是與車友的代購糾紛，遭到車友誤解才被告，林還出示隨身攜帶的過期傳票，信誓旦旦表示肯定會在隔周出庭，沒想到又是唬弄檢察官，無保請回後逃逸迄今。

向檢方報案林厚希詐騙的車友就有7位，保守估計還有尚未報案的隱性被害人，利用來詐騙的車輛共有7輛，包含1輛紅牌重機車。

(中時 )