祈福黨食髓知味再入台犯案 被逮難逃牢獄災

2018年04月26日 12:53 中時 王己由

3名大陸「祈福黨」詐騙成員，去年6月間來台自由行，詐騙趙姓老婦用來祈福的積蓄及金飾共200萬元後離台，3人食髓知味去年9月再度來台，以相同手法詐騙劉姓婦人現金和金飾共30萬元後，這次注定賊星該敗，準備搭機離台前為警方查獲到案。台北地院審理後，依3人共犯詐欺取財的加重詐欺罪，各判有期徒刑1年6月。

本案被判刑的兩男一女「祈福黨」成員，為來自廣西的53歲男子呂方、47歲男子呂俊有及來自海南的47歲女子馮春霞。

呂方等3人，去年6月間來台自由行，台北街頭隨機詐騙趙姓老婦，誑稱「妳家兒子最近工作是否不如意？」等為由，誘騙趙婦拿出60萬元現金及金飾一批，合計共200萬元，進行消災祈福儀式，暗中掉包成1包金紙及礦泉水。

呂方等3人詐騙得手離台後，去年9月又來台自由行，同月18日在新北市又隨機挑選鎖定劉姓婦人，由呂方和馮春霞搭檔向劉詐稱，請劉陪同去找算命老伯，再由呂俊有出面自稱是算命老伯的孫子，向劉婦詐稱她的兒子會有血光之災，要拿出財物做消災祈福儀式，從中將劉婦合計30萬元的現金和金飾，掉包成一包石頭。

劉婦回家發現被騙立即報警，警方追查後，去年9月22日在桃園機場出境櫃台前，持拘票即時將呂方3人攔下逮捕到案。

(中時 )