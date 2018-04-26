投入長照產業　就業津貼最高10萬8千元

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現年48歲的阿庭因丈夫亡故，成為家中經濟支柱，在就業服務員的推介下至門諾社福基金會擔任居家照顧服務員，領取就業獎勵津貼。勞動部發展署為配合長照服務體系發展及充實照顧服務人力，去年6月起推動「照顧服務就業獎勵」措施，最高10萬8千元就業獎勵津貼，鼓勵失業勞工投入照顧服務產業。

今年48歲的阿庭，自丈夫亡故後即獨力扛起照顧家庭的重擔，成為家庭經濟唯一來源，去年阿庭遭到公司資遣，到發展署花蓮就業中心申請失業給付，期間就業中心推介的工作，不是等候雇主通知，就是工作時間不能配合，導致未能順利就業。

由於阿庭過去曾參加照顧服務員訓練課程，取得結業證書，又適逢門諾社會福利慈善事業基金會徵求居家照顧服務員，工作時間彈性，符合阿庭的需求，就業服務員向阿庭說明居家照服員職缺內容及工作情形，將阿庭轉介至門諾基金會工作，並領取「照顧服務就業獎勵」津貼。

而今阿庭已經在門諾基金會擔任居家照顧服務員逾半年，她說，照顧服務工作雖然辛苦，但案家的友善對待及深受被照顧者的信任，讓她獲得更多的工作成就感，工作時間可以配合自己的作息彈性排班，讓她兼顧照料家庭，平衡工作與家庭生活的需要，工作收入再加上就業獎勵津貼，紓解了她的經濟壓力。

發展署表示，為協助勞工就業並充實照顧服務人力，求職民眾經就業中心推介從事照顧服務工作及符合相關規定時，每月發給5000元至7000元就業獎勵，最高發給10萬8千元；針對特定對象及弱勢就業者，可由就服員安排職業訓練諮詢評估、就業促進研習活動或推介就業等，提供個別客製化服務，協助儘早就業。

(中時 )

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