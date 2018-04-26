警方破毒窟 吸食器造型超吸睛

蘇姓主嫌企圖從大陸進口神仙水販售牟利。（范揚光攝）

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航警局、台北關及桃園分局25日聯手破獲毒品走私案，並起出造型吸睛的吸食器。（范揚光攝）

航警局、台北關及桃園分局25日聯手破獲毒品走私案，並查獲神仙水、安非他命及大麻等毒品，此外還查扣造型特殊的吸食器一批，酷炫的外型連警方都嘖嘖稱奇。

航警局表示，安檢大隊與台北關23日在遠雄快遞進口專區執行X光檢查勤務時，發現一批以「包包」名義申報進口的貨物影像有異，經開箱查看為4罐裝有透明液體之容器，在送驗後證實為俗稱神仙水或迷姦水的第二級毒品伽瑪羥基丁酸（簡稱GHB），總重4547公克。

航警局隨後報請桃園地檢署指揮偵辦，並會同桃園分局偵查隊，循線前往桃園市南山街1處社區大樓的收件地址，員警並喬裝成送貨員上門，待蘇姓嫌犯出面取貨時一舉逮捕。之後員警將蘇嫌押回住處搜索，除了起初安非他命及大麻等其他毒品，還有一批外星人、恐龍、小小兵及氣球狗等造型的吸食器，宛如玻璃藝品的特殊外型讓現場員警大開眼界。

蘇嫌偵訊時供稱，這批毒品是從大陸網購進口，並打算分裝出售牟利，據警方估計，這批僅用人民幣約500元（約新台幣2200元）購入的神仙水至少可分裝成350瓶，每瓶售價在新台幣400至1000元不等，暴利驚人，此外這批神仙水可毒害1萬5千人次，危害程度相當可觀，所幸被警方早一步截獲。

至於吸食器，蘇嫌表示原本自己向其他賣家購入自用，但價格昂貴並不划算，因此轉而向大陸網購進口，除了自己收藏，也以「公道價格」提供給客戶，蘇嫌還自稱這項服務是「做口碑的」。

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(中時 )

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