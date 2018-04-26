原住民族語言研究發展基金會設置條例 今院會通過

2018年04月26日 13:04 中時 洪安怡

行政院於今（26）日通過原民會所提「原住民族語言研究發展基金會設置條例」草案，未來將設置基金會推動原住民族語言的研究與推廣。原民會指出，法案送請立法院審議後，將積極向立法院朝野黨團及社會各界溝通說明，並期能儘早完成立法程序。

原民會表示，「原住民族語言研究發展基金會設置條例」草案的訂定，是為落實《原住民族基本法》第9條及去年6月14日總統公布的《原住民族語言發展法》第27條設置原住民族語言研究發展專責機構的規定。

該草案內容計有20條，包含基金會性質、經費來源、業務範圍、組織編制、人事任免、編審及解散程序等；基金會成立後的主要任務包括推動族語研究、研發族語教學、典藏族語語料、推廣族語使用及受託辦理族語認證等工作。

原民會指出，這些工作目前以招標方式委託大學校院或補助各地方政府辦理，爾後將由基金會聘請專業研究員統籌執行，除了保障人員及經費的穩定，亦可確保研發工作的品質。

原民會主委夷將·拔路兒（Icyang Parod）表示，原民會未來每年會編列預算捐助基金會辦理各項業務，並與該基金會合作，在原住民族語言復振政策分析，教材、教具、教學方法推廣，語料庫建置，著作出版及人才培育等方面共同努力。

(中時 )