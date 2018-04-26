原住民族語言研究發展基金會設置條例 今院會通過

友善列印
中時

行政院於今（26）日通過原民會所提「原住民族語言研究發展基金會設置條例」草案，未來將設置基金會推動原住民族語言的研究與推廣。原民會指出，法案送請立法院審議後，將積極向立法院朝野黨團及社會各界溝通說明，並期能儘早完成立法程序。

原民會表示，「原住民族語言研究發展基金會設置條例」草案的訂定，是為落實《原住民族基本法》第9條及去年6月14日總統公布的《原住民族語言發展法》第27條設置原住民族語言研究發展專責機構的規定。

該草案內容計有20條，包含基金會性質、經費來源、業務範圍、組織編制、人事任免、編審及解散程序等；基金會成立後的主要任務包括推動族語研究、研發族語教學、典藏族語語料、推廣族語使用及受託辦理族語認證等工作。

原民會指出，這些工作目前以招標方式委託大學校院或補助各地方政府辦理，爾後將由基金會聘請專業研究員統籌執行，除了保障人員及經費的穩定，亦可確保研發工作的品質。

原民會主委夷將·拔路兒（Icyang Parod）表示，原民會未來每年會編列預算捐助基金會辦理各項業務，並與該基金會合作，在原住民族語言復振政策分析，教材、教具、教學方法推廣，語料庫建置，著作出版及人才培育等方面共同努力。

(中時 )

府挖角獲取柯文哲情資？林鶴明：… 陳抗過激 賴揆指示研議「襲警罪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。