陳抗過激 賴揆指示研議「襲警罪」加重處罰

2018年04月26日 13:39 中時 張理國

反年改團體持續抗爭，繼昨天攻擊警察、媒體記者，上午還有抗議者向記者潑灑尿液。行政院長賴清德上午指示法務部、內政部、警政署研議「襲警罪」的可能性，對妨害公務的行為加重處罰。徐國勇並說，與318公民不服從運動相較，學生不會去攻擊警察跟記者，就是最大的差別；而陳抗人士化裝、戴面具掩飾身分，也違反《集遊法》規定。

徐國勇表示，軍人年改俸率最高到95%，受影響的軍人非常少，可說非常優渥，所以警消才說要比照軍人，其中士官長甚至可領95%，退伍後所得替代幾乎百分之百；但昨天卻發生暴力行為，政院非常遺憾，必需嚴厲譴責。

針對抗議人士攻擊警察及記者，徐國勇說，尤其是對記者「無差別攻擊」，造成14記者受傷，政院要呼籲陳抗人士趕快把器材交回，因為記者的相機就像軍人的槍一樣，是第二生命；而抗議人士直接攻擊警察的行為，也有別於一般妨害公務，所以賴揆已經指示，應由法務部、內政部、警政署研議「襲警罪」加重處罰，

徐國勇並說，昨天遭管束的抗議人士中，有7人涉刑法問題，其中1人涉及傷害罪、6人妨害公務，還有15人拒絕說明身分，針對隱匿身分問題，徐國勇也說，昨天有人臉上塗迷彩、戴面具、戴帽子、化裝參加遊行，但集遊法規定不可以戴面具，「大家把規定看清楚」。

此外，對於外界質疑昨天陳抗與太陽花的「公民不服從運動」有何差異？徐國勇也說，太陽花與昨天陳抗的不同，就是沒有對記者動粗，搶走記者照相機，沒有用暴力，不會攻擊警察，「差別非常大」，公民不服從的問題可由法院認定，但太陽花運動沒有私益存在，反年改涉及公益也跟私益有牽連，其中太陽花沒有攻擊警察跟記者就是最大的差別，尤其特別的是，「再怎樣也沒有人會去攻擊記者」。

(中時 )