立院初審 藝文採購將不受《政府採購法》限制

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由於《政府採購法》條文規定，法人或團體進行政府採購時接受補助若超過總金額一半，須受公共工程委員會監督，但遭立委質疑認為阻礙藝文發展。對此，立法院交通委員會今初審《政府採購法》修正案，未來藝文採購將不受任何補助限制，但會受文化部等補助機關監督，較過去鬆綁不少。

綠委張廖萬堅提案，認為接受政府補助辦理採購的法人、團體，若屬藝文採購，將不受補助占採購金額一半就適用《政府採購法》的規定，但須受文化部等補助機關監督；文化部對藝文採購已辦理很多公聽會，認為可修法放寬此項，但原則上還是符合《政府採購法》的精神。

綠委吳思瑤表示，雖然藝文採購及資訊採購都希望能排除《政府採購法》的程序，但文化部從去年就已在研議藝文採購的規則，認為藝文採購可先放寬。

由於朝野共識高，初審通過條文明定新增，團體接受補助進行藝文採購不適用《政府採購法》規定，但應受補助機關監督，其辦理原則、適用範圍及監督管理辦法由文化部定之。

此外，初審條文也新增，若政府機關辦理2億元以上的巨額採購工程時，應成立「採購工作及審查」小組，協助審查採購需求與經費、採購策略、招標文件，提供採購必要的諮詢；若要進行具一定專業知識的採購，機關也可視需求成立採購小組，以求審慎周延。

《政府採購法》尚未完全初審完畢，下午交通委員會將繼續審查。

(中時 )

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