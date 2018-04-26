防貨車疲勞駕駛 道安會建議修法限工時

2018年04月26日 13:24 中時 陳祐誠

國道23日發生疲勞駕駛肇禍，貨車衝撞路肩開單的警車，造成2名國道警察、1名司機死亡，交通部道安會指出，未來將朝人、車、路多管齊下強化，並建議修法把貨車納入工時管理，比照大客車每日不得開車超過10小時。

交通部道安會執秘謝銘鴻表示，疲勞駕駛風險不亞於酒駕，將以人、車、路多管齊下管理。「人」方面，構成疲勞駕駛的因素眾多，工作型態、個人體質、睡眠不足都是原因，要加強對駕駛的宣導。

他說，目前的《汽車運輸業管理規則》，僅規定職業大客車駕駛每日開車不得超過10小時，連續駕車4小時至少休息30分鐘，連續駕車不得超過6小時，將建議交通部修法，讓大貨車工時納入管制。不過，大貨車業別比較複雜，從大型物流貨運業者到小型個人車行，型態差異大，須再蒐集意見。

謝銘鴻指出，駕駛若只睡4小時就開車，發生車禍機率提升10倍，疲勞駕駛絕不可輕忽。根據交通部統計，2016年交通事故肇因中，「未注意車前狀態」共計8.6萬人次，其實有不少是疲勞駕駛，但實際歸類「疲勞駕駛」卻只有2304人次，除非駕駛承認，否則無法歸類。

「車」方面，新車技術已有防瞌睡、車道偏移、防撞警示等功能，交通部明年起補助新型式大型車配備車道偏離輔助警示系統，透過科技抑制疲勞駕駛。

「路」方面，道路加裝標鈕、貓眼，透過車輛顛簸震動，防止駕駛偏離車道而釀禍。

(中時 )