這麼麻吉還是要說！ 馬克宏挑戰川普貿易戰

馬克宏25日在美國國會演講獲得滿堂彩。(圖/路透)

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中時電子報

法國總統馬克宏近日在美國展開國是訪問，期間不吝嗇向外界展示他和川普的好感情，不過他也在25日到美國國會參眾兩院聯席會議演講中，表示法國反對川普政府的孤立主義、民族主義，以及川普想挑起的貿易戰，並且也在伊核協議、氣候變化等問題上，和川普不同站在不同的立場。

做為川普上台後首位在美國國會發表演講的外國領導人，馬克宏在25日的演講中表示，法國是美國最古老的盟友之一，兩國直至今日也展現出深厚的友誼。然而，美法兩國元首間表現出來的熱絡情誼並不能掩蓋兩國在各方面的政見差異能夠縮小。

對於川普日前在國際間在貿易上大動干戈，馬克宏表示在演講中隨然沒有指名道姓提到川普，但他也強調美國一直是多邊主義的倡導者，現在更應該繼續保持多邊主義。他也說解決經濟全球化帶來的負面影響，需要的不是大規模放鬆監管和極端民族主義，「貿易戰不是正確的答案」。

除此之外，在行前就表示將肩負說服川普留在伊朗和協議重任的馬克宏，也指出伊朗核協議是由美國倡導，儘管協議可能無法解決所有問題，但美國不應在沒有更實質性的替代物時就拋棄這個協議。馬克龍的演說獲得包括副總統彭斯和眾議院議長瑞安在內的幾乎全體議員起立鼓掌致意。

(中時電子報)

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