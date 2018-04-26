台東地震規模4.4　首波梅雨可能下周四報到

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台東近海今（26）天上午11點22分發生地震，位置在台東縣政府南偏西方43.8公里，深度12.2公里，芮式規模4.4，最大震度台東縣大武鄉4級，屏東縣枋寮、南灣與台東縣台東市都是1級，其他地方的測站則未測到震度。

氣象局地震測報中心表示，這個地帶通常是歐亞大陸板塊碰觸菲律賓海板塊後，在其間的隱沒帶所造成的地震，屬於正常能量釋放，影響應該不大，後續會再觀察。

另外，時序即將進入5月，梅雨季即將來臨。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，預估5、6月梅雨季第一道鋒面，大約在下周四（5月3日）就會抵達台灣。不過目前從氣象模擬圖來看結構並不強，而且這道鋒面屬於移動性，尚無「滯留鋒」的特徵，雨勢應該不會太大。

吳德榮解釋，這是正常的氣候現象，因為往年梅雨季裡也很少出現第一道鋒面就呈現「滯留鋒」的型態，通常雨量會慢慢加大，下雨時間也會拉長。

氣象局預報員程川芳則表示，由於相距還有7天，目前尚無法確認下周四會有首波梅雨鋒面，目前只能說有可能。但本周五、周六會有一小股東北風影響台灣，北部及東半部地區雲量會增多，降雨機率提高。中南部山區午後則有熱對流發展，也會有局部短暫雨。各地高溫都在攝氏28度以上，中南部地區則30度以上，感覺比較悶熱。

程川芳說，周日（29）日至下周三台灣附近轉為偏東風至偏南風，天氣大致穩定，高溫會飆到32、33度。下周四會有鋒面報到，但是不是今年首波梅雨鋒面則還要再觀察1、2天才能確定。

(中時 )

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