南北韓領導人27日將會面 中共黨媒：和平信號彌足珍貴

2018年04月26日 13:48 中時 楊家鑫

南北韓領導人27日將在板門店韓方一側的「和平之家」舉行會晤。中共黨媒《人民日報》26日刊文評論稱，近期朝韓的積極互動，讓人們更為注意到中方倡議的重要性。數個月來的柳暗花明，源自於當事方的善意行動，也離不開地區國家乃至國際社會的共同推動。朝鮮半島局勢釋出和平信號彌足珍貴，應呵護來之不易的積極進展。

中共黨媒《人民日報》26日刊登「朝鮮半島和平信號彌足珍貴」評論指出，回首半島形勢近幾個月來柳暗花明的變化，不少人感慨良多。這種變化，源於半島問題直接當事方釋放的善意和採取的建設性行動，也離不開地區國家乃至國際社會的共同推動。

文章稱，在半島問題上，中方始終堅持實現半島無核化目標、維護半島和平穩定、通過對話協商解決問題。近期朝韓的積極互動，讓人們更為注意到中方倡議的重要性。朝鮮宣佈中止核子試驗與洲際彈道導彈發射試驗，韓國表示將與朝方協商，發表宣佈結束兩國戰爭狀態的宣言，構建半島永久和平機制。中國提出的「雙軌並進」思路與「雙暫停」倡議，不但在平昌冬奧會期間發揮積極作用，如今仍是各方公認的促使半島問題徹底解決的有效辦法。

文章並呼籲，看待半島問題，國際社會需要秉持客觀公正之心，也需要因勢利導的耐力。冰凍三尺，非一日之寒。徹底解決半島問題可能還有較長的路，在這一過程中，以呵護來之不易的積極進展作為出發點，當是國際社會各方的基本態度。不積跬步無以至千里，只要是有利於推動半島形勢積極變化的行動，就應該予以鼓勵；有利於推動半島問題向徹底解決方向發展，就值得稱道。

(中時 )