影》反軍改陳抗阻官員 邱議瑩經過倒手嗆聲：丟臉！

反軍改陳抗阻官員 邱議瑩經過倒手嗆聲：丟臉！
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中時電子報
民進黨立委邱議瑩上午由警方互送進入立法院，經過陳抗民眾時，比了兩次倒手勢，直呼「丟臉！」(中天提供)
吳斯懷表示，絕不放棄警局弟兄，弟兄均有義務律師幫忙，這次，活動暫時告一段落，擇期再戰。(丁世傑攝)
吳斯懷表示，絕不放棄警局弟兄，弟兄均有義務律師幫忙，這次，活動暫時告一段落，擇期再戰。(丁世傑攝)

反軍改團體「八百壯士」從25日於立法院外展開陳抗活動，傳出多起記者、員警遭到攻擊的事件，今(26)早還傳出有記者遭潑灑液體，甚至衛服部疾病管制署長員、立委都遭殃。對此，民進黨立委邱議瑩上午步入立法院時，經過陳抗民眾時，比了兩次倒手勢，直呼「丟臉！」

「八百壯士」今早5時許吹起床號，反軍改陳抗活動再起，並以「黑頭車、官員、立委」為主要攔阻對象，一早疾管署長周志浩座車抵達辦公大樓，遭到陳抗民眾包圍拉扯，在警方護送下，周志浩才順利進入署內。

接著，邱議瑩在警方護送下進入立法院，經過高鳴汽笛的陳抗民眾時，比了兩次倒手勢，接受媒體訪問時，表示：「有這種退伍軍人真的是中華民國的恥辱，丟臉！我看到他們那種行為，真的覺得丟臉」她也提及，負責維持秩序的員警真的辛苦了。

「八百壯士」25日在立法院外抗議，警方逮捕管束63名民眾，八百壯士發言人吳斯懷表示，絕不放棄警局弟兄，弟兄均有義務律師幫忙，這次，活動暫時告一段落，擇期再戰。

(中時電子報)

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