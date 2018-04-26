華為被美司法部調查 陸媒：與中美貿易戰無關

2018年04月26日 14:25 中時 楊家鑫

繼中興通訊被美國制裁禁運後，日前又傳出華為正被美國司法部調查。路透引述消息人士披露，紐約聯邦檢察官至少從去年開始就一直在調查華為是否違反美國有關對伊朗的制裁。華為方面則表示不予評論。但大陸第一財經26日引述中方消息人士證實，華為正被美國司法部調查，但此事和中美貿易糾紛升級並無關係，仍是個案。

路透引述消息人士稱，紐約聯邦檢察官至少從去年開始就一直在調查中國科技企業華為是否違反美國有關對伊朗的制裁。這一調查由美國布魯克林檢察官辦公室進行，目前該檢察官辦公室發言人既沒有確認也沒有否認調查的存在。

報導稱，在美國司法部調查華為的消息發出前，美國已採取了一系列的行動，旨在停止或減少華為和中國智慧手機製造商中興通訊涉足美國經濟，因兩家公司被指控可能使用他們的科技技術監控美國人。2月份，美國多位參議員和情報機關主管表示，中國正試圖通過電信公司、學術界與合資企業接觸到美國敏感的科技和智慧財產權。

大陸第一財經26日則引述一位接近中方談判的人士指出，華為確實正被美國司法部調查，但他稱，此事和之前幾輪中美貿易糾紛升級並無關係，仍是個案，但對中方整體應對有影響，需在未來的應對方案中有所考慮。

報導稱，美方釋放這一消息的時點和調查內容都頗為微妙。17日，美國商務部發佈公告稱，因中興曾向美國官員作虛假陳述，美國政府禁止美國企業向中興出售敏感元器件，期限為7年。隨後，華為在剛剛結束的年度分析師峰會上表示，美國市場已不再是其全球戰略的一部分，它對美國市場不再感興趣。

報導並引述一位不願透露姓名的在美業內人士表示，美國今年以來的一系列措施，事實上都是限制這些品牌在美擴大市場份額。「不論是阻礙產品與運營商合作，還是提案措施，都是為了限制產品在一個可控而窄小的範圍內銷售。」

(中時 )