身為處女遭霸凌 啦啦隊女郎怒告NFL

2018年04月26日 14:01 中時電子報 盧品青

前啦啦隊女郎貝莉戴維斯。(摘自IG)

海豚隊的啦啦隊女郎克莉絲汀威爾(Kristan Ware)於去年離職並向NFL(美式足球聯盟)提起告訴，她聲稱自己因信仰與性別而遭受球團排擠。身為虔誠的基督徒，威爾反對婚前性行為，教練團對於她保持處女之身頗有意見。

某一次教練團把威爾叫來，告訴她：「我們得談談妳的貞操問題，妳把一件美好的事講得汙穢不堪。妳太超過了，我不想再聽到有關耶穌的事情。」

威爾於23歲時入選海豚啦啦隊，在2014至2017年任職期間不斷遭受打壓。威爾表示她與隊友談論過守貞的事，她想給年輕女孩做榜樣，但教練當她是異類。

威爾說：「我因為這樣經常被找麻煩。我常看球員賽後跪成一圈向禱告，到處說他們愛上帝，為什麼啦啦隊員卻不能談信仰？這是差別待遇。我認為球隊只想要那種穿著制服的漂亮女孩。」

但是太性感也不行，前聖徒隊啦啦隊女郎貝莉戴維斯(Bailey Davis)跟威爾一起控告NFL，她今年初因為IG上一張黑色蕾絲內衣照而遭開除，原因是球團不許她們在社群媒體貼出暴露的照片。

啦啦隊女郎也不准追蹤球員的推特和社群帳號，如果她們被球員追蹤還必須予以封鎖，也不能與球員共同進餐。球團老闆對此的解釋是：「球員都是猛獸，我怕他們吞了妳。」

當然這一切的規定都是為了保護球員，所有的禁令都只加在啦啦隊女郎身上，所以威爾和戴維斯指控的就是性別歧視。NFL啦啦隊女郎長期只領取最低時薪，在威爾與戴維斯帶頭之下，許多NBA的啦啦隊女郎也表示對雇主不滿。

「但這從來不是錢的問題。」威爾和戴維斯向NFL提出和解條件，包括1美元的象徵性賠償，以及與NFL主席古戴爾(Roger Goodell)坐下來談判的機會。她們希望能直接改變NFL的政策，根絕往後的性別歧視。

話雖如此，其實古戴爾是沒有決策權的，重要政策的修改都最終必須經過全體球團老闆的表決，因此如何說服這些腰纏萬貫的大老闆才是她們最大的難題。

(中時電子報)