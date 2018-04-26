菲律賓軍力崛起 獲約旦軍援眼鏡蛇攻擊直升機

2018年04月26日 13:51 中時電子報 喻華德

據Army Recognition網24日報導，菲律賓總統杜特蒂宣布，約旦哈希米王國捐贈數十輛（dozens）M113裝甲運兵車及2架貝爾AH-1F「眼鏡蛇」攻擊直升機予菲律賓政府。菲律賓僅須支付約旦國軍協助維修、大修的費用和運費。

Royal Jordanian Air Force Exfiltration - First-Run Attack Competition

這批M113裝甲車的確實數量並未公布，但至少有60輛，可能也包含特殊構型。據稱這批甲車是約旦皇家陸軍自其它國家接收新款裝甲車後封存的車輛。

約旦皇家陸軍操作上千輛M113A2及提升型M113 A2MK-2J，包含衍生型如M577指揮車、M163「火神」自走防砲車、M901拖式反裝甲車、M106迫砲車、M806裝甲救濟車，及上千輛M113A1及M113A2的封存車。

可能交付2架眼鏡蛇直升機的新聞在去年7月已經提過。約旦王國最初是提供援贈4架AH-1F眼鏡蛇攻擊直升機予菲律賓，菲律賓空軍軍官與技術團隊在去年6月已經檢視過這批飛機。數字下修至2架，但並非沒有回復至4架的可能。

目前並不清楚這批飛機是約旦在1980年代採購的新造機，還是2001年美國陸軍退役後移轉的飛機。約旦在數年前接收前以色列的AH-1F Tzefas，援贈菲律賓的飛機是來自以色列版的Tzefas的可能性較低。

菲律賓並非首個獲得約旦軍援的國家，今年稍早據稱肯亞自約旦接收了至少一架AH-1F眼鏡蛇攻擊直升機。

(中時電子報)