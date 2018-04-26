Bake Code烘焙密碼插旗內湖 首見煙囪生乳捲霸氣開賣

烘焙密碼內湖店，可買到市場首見的「捷克煙囪生乳捲」。（攝影／姚舜）

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「傑克煙囪生乳捲」有不同配料可選。（攝影／姚舜）
煙囪生乳捲內餡出卡士達與生乳外，最上層還可加蜂巢。（攝影/姚舜）
首次出現台灣的煙囪生乳捲製作過程。（攝影／姚舜）

創意烘焙正熱，旗下有「日出茶太」、「銀座杏子豬排」、「段純貞牛肉麵」的六角國際（2732）集團，啟動旗下烘焙品牌「BAKE CODE 烘焙密碼」展店計畫，在台首度跨出新竹搶進台北內湖設店，並請到曾獲贈義大利 FIC 最高廚師榮譽金牌獎、因發明台灣「蘋果年輪蛋糕」故有「台灣年輪教父」之稱的名廚KEN簡子凱任西湖店廚藝總監，宣告衝刺烘焙事業強烈企圖，並全力搶攻烘焙連鎖商機。

六角旗下「BAKE CODE烘焙密碼」目前在美國、加拿大，以及新竹均有據點，台北內湖展店是繼新竹地區之外的第一家門店，將於4月28日開始營運。鎖定25至40歲喜歡烘焙美食的都會白領，主攻歐法與日式麵包，平均客單約150元，六角董事長王耀輝表示，將以平價的訂價策略擴大搶攻庶民美食商機。

BAKE CODE西湖店主打飄洋過海6,000哩，來自歐洲街頭的平民美食「捷克生乳煙囪捲」與「比利時鬆餅」，藉由看似平凡卻令人驚豔的烘焙點心，開通歐洲的美食之旅。在歐洲街頭廣為人知的傳統點心「生乳煙囪捲」很是美味，以手工麵糰製成捲筒形狀，放至烤爐現做烘焙，剛出爐時麵團與奶香隨著熱煙香氣四溢，就像冒著煙的煙囪而得其名；捲筒麵包鬆軟可口，加入國外進口特製的高梨鮮奶油與新鮮水果，洋溢著傳統美味的魅惑，堪稱經典。

(工商 )

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