反年改抗議脫序 柯P斥：頭殼壞去

2018年04月26日 14:08 中時 張潼

反年改團體陳抗活動脫序，昨天攻擊員警、記者，還包圍台大兒童醫院，今晨又傳出向記者潑尿。台北市長柯文哲剛剛受訪表示，陳情抗議是人民的權利，但權利不包括打人、騷擾兒童醫院，「實在頭殼壞去！」因此會嚴正執法，「你脫序犯法，我就把你抓起來！」

柯文哲重申，北市警局已經把57名陳抗人士移送法辦，另派副市長鄧家基到市警局，除慰問員警，另外也針對昨天缺少哪些裝備、需要緊急調度的部分，即時反應處理。

市議會民進黨團要求取消800壯士路權，對此，柯文哲表示，陳情抗議是人民權利，但還是要求要守法，所以今天市府內部會討論看看怎麼處理。

因先前清除陳抗違規帳篷時，也減少立法院附近拒馬，此次事件後會否考慮繼續使用拒馬？柯文哲表示，拒馬該擺就擺，他現在的態度是該用就用，他也不太喜歡用警察當人肉盾牌，這樣耗損太大；不過，他曾要求中央機關圍牆、鐵欄杆拉高，現在太容易翻進去，增加防守困難，但他們覺得不好看，所以拒馬該擺還是擺。

媒體最後詢問柯，先前反年改團體曾擾亂世大運開幕，導致各國運動員無法順利進場，當時柯大罵「王八蛋」，此次陳抗又脫序，是否舉動也像「王八蛋」？柯先是大笑不願回答，接著僅說「頭殼壞去」；而針對兒童醫院也被包圍，柯再度強調，戰爭都不攻擊醫院，真的是頭殼壞去！

(中時 )