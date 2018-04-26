小球20天北歐行圓夢 花3000元寄50張明信片慰歌迷

2018年04月26日 15:31 中時 尤嬿妮

小球上月休假走訪芬蘭、瑞典、挪威。（環球音樂提供）

小球上月休假走訪芬蘭、瑞典、挪威。（環球音樂提供）

小球上月休假走訪芬蘭、瑞典、挪威。（環球音樂提供）

莊鵑瑛（小球）上月趁休假空檔，走訪芬蘭、瑞典、挪威，北歐行近20天完成許多人生夢想，「這趟旅行累積了許多第一次，包括第一次沒有工作的煩惱去旅行、第一次連6天看到極光、第一次在挪威被認出」；旅程某天，她吃完晚餐回到小木屋，聽見屋外有人大喊：「極光出現了」，她顧不得來不及披上大衣，就衝到小木屋外頭看極光，忍不住在心裡激動吶喊：「原來這就是極光啊！」親眼見到極光的初體驗讓小球超級感動，後來也連續6天都看到極光，覺得實在是太幸福。

此行團隊中有些團員早先從旅遊團的名單中得知小球在同一個團裡，他們帶著小球的專輯到最後一夜才告訴她，默默不打擾假期的溫暖舉動讓小球深感超級貼心！而小球也去了想去的圖書館、教堂、博物館、美術館等地方，這趟旅程帶給她的早就超過出發之前的想像了。此外，她還寫了約40、50張明信片寄回來給歌迷朋友們，光郵資就花了3000多台幣，小球表示「這裡郵票好可愛但好貴啊！收到的人，一定要好好珍惜喔」！

結束旅程後，小球如火如荼籌備第二張專輯及大型演唱會等計劃，上週末前去偶像張學友台北演唱會朝聖的她，興奮地全程跟著又唱又跳，並在唱片公司安排下，進入後台合照，能跟偶像近距離接觸她開心直呼：「實在害羞，太幸運啦！」

小球為戲劇《動物系戀人啊》量身打造的片尾曲〈單身動物園〉近期隨劇曝光，獲廣大好評回響，掀起網友熱議和熱搜，紛紛跪求官方正式版MV，〈單身動物園〉將於4月27日數位平台上架，MV同日於環球音樂YouTube首播。

(中時 )